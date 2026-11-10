GROSSETO – Un uomo confuso e molto agitato è stato soccorso verso le 13 di oggi fuori da un supermercato nella zona della stazione di Grosseto. La zona è una delle più trafficate della città, con negozi e un via vai costante di persone.

I soccorsi

L’uomo aveva un taglio, una ferita sulla testa da cui usciva sangue e si aggirava tra gli scaffali confuso e agitato (ovviamente qulunque cosa sia successa non è accaduta dentro il supermercato). È stato lanciato l’allarme e sul posto è arrivata un’ambulanza. È intervenuta l’ambulanza della Croce rossa di Grosseto i cui operatori hanno soccorso l’uomo, prestando le prime cure e trasferendo l’uomo in ospedale. Le sue condizioni, al momento, non sono note.

Le forze dell’ordine

Sul posto le forze dell’ordine. Non è ancora chiaro come l’uomo si sia procurato la ferita né da quanto tempo fosse in quello stato: restano da ricostruire le cause dell’accaduto.

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