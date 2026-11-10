AMIATA – Il Parco Faunistico del Monte Amiata si conferma un importante punto di riferimento per la ricerca scientifica applicata alla conservazione della fauna selvatica e alla gestione della convivenza tra grandi predatori e attività zootecniche.

Nell’ambito del progetto Aillupo (Intervento Srg01, a sostegno ai gruppi operativi Pei Agri – Csr Regione Toscana 2023-2027, cofinanziato dall’Unione Europea tramite il Feasr) sono state effettuate delle uscite nel Parco Faunistico del Monte Amiata, dove sono custoditi esemplari di lupo appenninico e ibridi di cane e lupo reperiti in natura.

L’obiettivo delle uscite è stato quello di addestrare il software di riconoscimento basato su AI con esemplari reali in territorio aperto, e quindi in presenza di ostacoli naturali e condizioni atmosferiche avverse. Il progetto ha la finalità di arrivare a identificare in tempo reale la presenza del lupo attraverso l’uso di sensori Lidar e telecamere intelligenti, con invio immediato di notifiche agli allevatori e ai sistemi di dissuasione per prevenire le predazioni.

A questa esperienza si affianca la partecipazione del Parco Faunistico del Monte Amiata al progetto “Heimat – Lupo e malghe in Veneto”, promosso dall’Università degli Studi di Padova. La Giunta dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana ha approvato la collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca «Giorgio Levi Cases» dell’Ateneo, nell’ambito di un programma di studio dedicato alla convivenza tra grandi predatori e attività zootecniche.

L’iniziativa prevede di sperimentare all’interno del parco dispositivi innovativi capaci di emettere stimoli luminosi e sonori con l’obiettivo di valutare la loro efficacia nel dissuadere i predatori.

“Crediamo che la ricerca scientifica sia uno degli strumenti più importanti per affrontare con concretezza e responsabilità una questione complessa come quella della convivenza tra grandi predatori e attività agricole e zootecniche – dichiara Federico Balocchi, presidente dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana –. Il nostro territorio conosce bene le difficoltà che gli allevatori possono incontrare e, allo stesso tempo, riconosce il valore della biodiversità e della tutela della fauna selvatica”.

“Non esistono soluzioni semplici, ma è importante investire nella conoscenza e sostenere percorsi scientifici che possano offrire strumenti efficaci di prevenzione. Mettere il Parco Faunistico a disposizione di università e gruppi di ricerca significa contribuire a questo obiettivo, valorizzando una struttura del nostro territorio e rafforzandone il ruolo anche al di fuori della dimensione educativa e conservazionistica”.

“Siamo consapevoli che servirebbero risposte più incisive, ma riteniamo che è nostro dovere fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per aiutare gli allevatori, agire su tutti i fronti possibili, anche sostenendo la ricerca e sperimentando soluzioni innovative.”

“I due progetti dimostrano quanto il Parco Faunistico possa essere una risorsa importante per la ricerca e per la salvaguardia delle attività agricole e di allevamento nelle aree montane – aggiunge Massimo Galli, vicepresidente dell’Unione con delega al Parco Faunistico e alle Riserve Naturali –. Con Aillupo abbiamo contribuito a un percorso di sperimentazione tecnologica basato sull’intelligenza artificiale e sul riconoscimento della fauna selvatica”.

“Con il progetto Heimat ci mettiamo a disposizione per testare sistemi di dissuasione che non arrecano danno agli animali ma consentono di aiutare gli allevatori a tenere a distanza i predatori. Sono esperienze diverse, ma unite dalla stessa finalità: mettere la ricerca al servizio di una convivenza più equilibrata tra fauna selvatica e attività umane”.

“Con queste iniziative l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana conferma la volontà di fare del Parco Faunistico del Monte Amiata una struttura sempre più aperta alla ricerca e all’innovazione. Un patrimonio del territorio che, oltre alla tutela della fauna e all’educazione ambientale, può contribuire concretamente allo sviluppo di conoscenze e strumenti utili per affrontare le sfide della gestione faunistica e della salvaguardia delle attività agricole nelle aree montane”.