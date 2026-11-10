GROSSETO – Entrare in aula, parlare con i docenti e confrontarsi con gli studenti prima di scegliere la scuola superiore. È quello che propone il Polo liceale Pietro Aldi ai ragazzi delle terze medie e alle loro famiglie, con un calendario di orientamento in entrata per l’anno scolastico 2026-2027 che comprende open day, sportelli orientativi e mattinate di lezione. L’istituto riunisce il liceo classico Carducci-Ricasoli e il liceo scientifico Marconi, con gli indirizzi scientifico ordinario, scienze applicate e sportivo.

Gli open day, senza prenotazione

Il primo appuntamento è sabato 21 novembre, dalle 15 alle 18, per tutti gli indirizzi. Gli altri due open day sono dedicati ai singoli licei: sabato 16 gennaio per gli indirizzi del liceo scientifico e sabato 23 gennaio per il liceo classico, sempre dalle 15 alle 18. Non serve prenotare. Gli incontri si tengono al Polo liceale Pietro Aldi, alla Cittadella dello studente.

Lo sportello orientativo

Chi preferisce un confronto più diretto può prenotare lo sportello orientativo, dalle 16:30 alle 18:30, dove si possono avere informazioni sui percorsi, parlare con i docenti e fare domande agli studenti. Le date sono giovedì 3 dicembre, solo per i licei scientifici, e venerdì 18 dicembre per tutti gli indirizzi. A gennaio, venerdì 22 per gli indirizzi del liceo scientifico e martedì 26 per il liceo classico. Per prenotare c’è un modulo online: https://forms.gle/HboUKdhz6ftgv7KH6

Un giorno al Polo

Per vivere la scuola dall’interno, i ragazzi delle terze medie possono partecipare a una mattina di lezioni, dalle 9 alle 12, con «Un giorno al Polo», su prenotazione. Per gli indirizzi del liceo scientifico le date sono martedì 1 dicembre, venerdì 4 dicembre, giovedì 17 dicembre e martedì 12 gennaio; per il liceo classico mercoledì 2 dicembre, sabato 5 dicembre e mercoledì 13 gennaio. È in programma anche giovedì 21 gennaio. Le prenotazioni si fanno dal modulo online: https://forms.gle/x5TWzG7NxNk8nr3n6

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito pololicealegrosseto.edu.it.

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