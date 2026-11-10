GROSSETO – Manutenzione e messa in sicurezza delle attrezzature ludiche nei parchi gioco, nuove opportunità per praticare sport all’aperto e interventi di riqualificazione delle aree dedicate al tempo libero.

La Giunta comunale ha approvato due progetti esecutivi per un investimento complessivo di oltre 192mila euro, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e renderli più sicuri e funzionali per cittadini, famiglie e bambini.

“Continuiamo a investire nella cura del territorio e nella qualità degli spazi pubblici, con interventi concreti che riguardano luoghi frequentati quotidianamente da tante persone – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. I parchi e le aree verdi sono punti di riferimento per la vita dei quartieri e rappresentano spazi di incontro, gioco e socialità. Allo stesso modo, promuovere lo sport all’aperto significa offrire occasioni accessibili per il benessere e uno stile di vita attivo. I due progetti approvati vanno proprio in questa direzione”.

I due interventi, entrambi nell’ambito dei Lavori pubblici, riguardano da una parte la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle attrezzature ludiche presenti in undici aree del territorio comunale, per un importo di circa 138mila euro, e dall’altra la realizzazione e la manutenzione straordinaria di infrastrutture sportive e per il fitness all’aperto, per circa 54mila euro.

“Si tratta di interventi su spazi pubblici diversi, ma che rispondono alla stessa esigenza: mantenere e migliorare luoghi fondamentali per la vita della comunità, dai parchi frequentati dai bambini e dalle famiglie alle aree attrezzate per l’attività fisica – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. Vogliamo garantire spazi curati, sicuri e accoglienti, capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e di valorizzare tanto il centro quanto i quartieri e le frazioni. La manutenzione del patrimonio pubblico è un impegno concreto che portiamo avanti con attenzione su tutto il territorio comunale”.

Per quanto riguarda i parchi gioco, il progetto nasce dalla necessità di sostituire e rinnovare giochi e arredi urbani che, a causa dell’usura, non presentano più condizioni adeguate agli attuali requisiti di sicurezza e accessibilità. Le aree interessate sono il parco giochi di via Ximenes, piazza Albegna, via Germania, via del Tiro a Segno, via Fattori e via Irpinia a Casalecci; a Marina di Grosseto i parchi di via Maroncelli e via del Ciclamino; a Principina a Mare quello di via del Sarago. Completano l’elenco l’area di via Orazio Coclite e l’area a verde di Montepescali. Il progetto prevede la fornitura e l’installazione di nuove attrezzature ludiche e arredi.

Il secondo intervento interessa il parco di via Giotto, dove è prevista la manutenzione straordinaria delle attrezzature fitness, con la sostituzione di una stazione esistente e l’inserimento di una nuova stazione per il calisthenics. Nell’area dell’ex skate park sarà invece realizzato un campo da street basket, recuperando uno spazio che non risulta più adeguato alla sua precedente funzione.

“La promozione dello sport all’aperto, come il basket ad esempio, è una direzione che continuiamo a perseguire, perché consente di rendere l’attività fisica un’opportunità concreta e accessibile – commenta l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi –. Parchi e spazi pubblici attrezzati possono diventare luoghi di aggregazione e occasioni di benessere per persone di tutte le età. È importante continuare a diffondere una cultura dello sport che sia vicina ai cittadini e presente nella quotidianità”.

L’Amministrazione comunale prosegue il lavoro di manutenzione e valorizzazione degli spazi pubblici, con attenzione sia alle aree dedicate al gioco dei più piccoli sia alle opportunità di attività fisica e socialità all’aperto.