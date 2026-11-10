GROSSETO – Grosseto si prepara ad accogliere il Natale con un programma di iniziative pensato per vestire a festa la città e trasformare il centro storico in un grande scenario natalizio, fatto di luci, spettacoli, installazioni e occasioni di incontro.

Dal 13 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 torna “Natale a Grosseto – La Città si illumina”, il cartellone promosso dal Comune di Grosseto in collaborazione con l’istituzione Le Mura, che accompagnerà cittadini, famiglie e visitatori per tutto il periodo delle festività.

L’obiettivo è valorizzare il cuore della città, rendendolo ancora più accogliente e attrattivo attraverso un calendario di appuntamenti che unisce atmosfera natalizia, intrattenimento e partecipazione.

Il via ufficiale è in programma venerdì 13 novembre, alle ore 18, in piazza Duomo, con la tradizionale accensione dell’albero di Natale. A rendere ancora più suggestivo il momento inaugurale sarà l’esibizione della Filarmonica Città di Grosseto, che proporrà un repertorio musicale a tema natalizio, accompagnata dalla performance del Circo Bianco. Uno spettacolo che unirà musica e arte circense, dando ufficialmente il via alle celebrazioni e inaugurando un mese e mezzo di iniziative dedicate alla città.

“Il Natale è uno dei momenti più belli dell’anno, perché porta con sé un senso di comunità, condivisione e appartenenza. Anche quest’anno vogliamo che Grosseto sia protagonista di un percorso capace di valorizzare la nostra città, renderla ancora più bella e accogliente e offrire occasioni di incontro e divertimento a cittadini e visitatori. Investire sulla vivacità del centro storico significa investire sulla qualità della vita, sul commercio, sul turismo e sull’identità della nostra comunità. Vogliamo una Grosseto che sappia emozionare, soprattutto i più piccoli, e che durante le festività diventi un punto di riferimento per tutto il territorio”, dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Le partate natalizie: nove appuntamenti per stupire grandi e piccini

Tra gli appuntamenti più attesi del programma ci saranno le parate a tema, a cura della compagnia Mantica, pensate per portare la magia del Natale direttamente nelle strade della città. Trampolieri, artisti, personaggi fantastici, scenografie e musica accompagneranno il pubblico in un viaggio tra atmosfere luminose, divertimento e suggestioni natalizie.

Il calendario prenderà il via sabato 14 novembre con una parata luminosa e bianca composta da sei artisti, cinque trampolieri e un performer a terra. Domenica 15 novembre sarà invece la volta di una suggestiva animazione ispirata all’inverno, con due trampolieri a tema fiocchi di neve e un ulteriore trampoliere.

Domenica 22 e domenica 29 novembre il programma proseguirà con due giornate di spettacolo e intrattenimento a cura del Circo Bianco di Grosseto, che porterà nel centro cittadino parate luminose, arti circensi, giocoleria, comicità e bolle di sapone. Il primo appuntamento proporrà performance itineranti sui trampoli, spettacoli di giocoleria, numeri comici e suggestivi giochi con le bolle di sapone. Il 29 novembre, invece, accanto alle parate luminose, il pubblico potrà assistere a “Il Sogno di un Clown”, uno spettacolo teatrale che intreccia comicità, acrobatica e poesia visiva, in un racconto capace di emozionare e divertire spettatori di tutte le età.

Il 6 dicembre arriverà la Banda dei Pupazzi di Neve, una parata composta da quattro trampolieri e un artista a terra, pronta a portare nelle vie del centro tutta l’allegria del mondo natalizio.

L’8 dicembre, in occasione della festività dell’Immacolata, spazio alla Parata del Grinch, con dieci artisti che daranno vita al villaggio itinerante “Chinonsò”: un mondo fantastico e fuori dagli schemi, destinato a sorprendere e divertire il pubblico.

Il 13 dicembre sarà protagonista una parata dalle atmosfere preziose e scintillanti, interamente dedicata al colore oro, con quattro trampolieri e un artista a terra.

Gran finale il 20 dicembre con la Parata di Natale, un corteo di personaggi e simboli delle feste: pacco regalo, palla di Natale, folletti, bastoncino e Pan di Zenzero. Uno spettacolo composto da cinque trampolieri e due artisti a terra, accompagnato dalla musica, per regalare al pubblico un’esperienza coinvolgente e immersiva.

Un percorso di luci e installazioni per scoprire la città

Accanto agli spettacoli, uno degli elementi distintivi del Natale 2026 sarà il percorso di installazioni luminose e scenografiche, ideato per valorizzare alcuni dei luoghi più rappresentativi della città e trasformarli in punti di attrazione e partecipazione. Strutture tridimensionali, giochi di luce e allestimenti originali accompagneranno cittadini e visitatori alla scoperta di Grosseto, offrendo anche occasioni per scattare fotografie e condividere la magia delle feste.

Si arricchisce inoltre il video mapping con proiezioni suggestive e colorate sui palazzi di piazza Duomo, piazza Dante e sul Cassero.

All’ingresso di Porta Corsica sarà presente la scritta tridimensionale “(Love) Grosseto”, con un cuore a omaggiare l’affetto e il legame con la città. In piazza Manescalchi sarà protagonista un arco luminoso, mentre piazza Dante ospiterà l’albero di Natale ancora più luminoso. In piazza Gioberti arriveranno cinque stelle tridimensionali, mentre piazza del Sale sarà animata da “Teddy Candy”, un grande orsacchiotto natalizio. In piazza Baccarini troverà spazio il “Doom Selfie”, pensato per diventare uno dei punti fotografici più curiosi e originali del percorso natalizio. In fondo a corso Carducci, sarà allestito “Babbo Natale a dondolo”.

“Abbiamo voluto distribuire le installazioni in diversi punti della città – commenta il vicesindaco Bruno Ceccherini – affinché ogni piazza e ogni strada possano regalare una sorpresa e diventare parte di un unico racconto natalizio. Ogni allestimento è stato pensato per caratterizzare il luogo che lo ospita e creare occasioni di scoperta, incontro e divertimento. Dalla scritta “(Love) Grosseto”, che celebra il legame con la nostra città, agli archi luminosi, alle stelle tridimensionali e alle installazioni più giocose, abbiamo immaginato un percorso capace di coinvolgere le persone e invogliarle a vivere il centro storico. Vogliamo creare luoghi da attraversare, ammirare, fotografare e condividere, contribuendo a rendere Grosseto ancora più bella e accogliente durante le festività”.

Ci sarà anche la Casa di Babbo Natale al Cassero, un’iniziativa che assume un significato particolare perché accompagnerà la riapertura di uno spazio importante della città dopo i lavori di restauro e riqualificazione. Il Cassero tornerà così ad accogliere cittadini e visitatori, diventando per il periodo natalizio un luogo dedicato soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie. La Casa di Babbo Natale sarà un ambiente ricco di atmosfera e suggestioni, pensato per far vivere ai bambini un’esperienza immersiva nel mondo delle feste. Non mancheranno momenti di animazione, con la presenza dell’immancabile Grinch, ci saranno poi molti altri personaggi, tra cui la regina delle nevi che racconterà storie e fiabe fantastiche. Un’occasione per riscoprire e vivere nuovamente il Cassero, che per le festività si trasformerà in uno spazio di incontro, fantasia e divertimento, arricchendo ulteriormente l’offerta natalizia della città.

“La riapertura del Cassero rappresenta un’occasione importante per restituire alla città uno spazio di grande valore – afferma l’assessore alla Cultura Luca Agresti insieme al presidente dell’istituzione Le Mura Alessandro Capitani – che torna a essere vissuto e frequentato anche attraverso iniziative rivolte alle famiglie. Abbiamo voluto che il Natale fosse l’occasione per far conoscere nuovamente questo luogo ai cittadini e, allo stesso tempo, per offrire ai bambini un’esperienza speciale. La Casa di Babbo Natale, con l’animazione, i raccontastorie e la presenza del Grinch, sarà un piccolo mondo da scoprire, nel quale fantasia e divertimento accompagneranno il periodo delle feste”.

La collaborazione con le attività del centro storico

Anche quest’anno il Natale a Grosseto si realizza attraverso una collaborazione tra istituzioni, attività economiche e cittadini. CentriAmo Grosseto – Nuovo Ccn, insieme agli esercizi commerciali, alle partite Iva e a numerosi residenti, ha contribuito alla realizzazione delle luminarie, partecipando alla raccolta delle adesioni e sostenendo l’illuminazione di una parte significativa del centro storico. Un contributo importante che testimonia la volontà condivisa di rendere la città sempre più accogliente e attrattiva durante le festività.

In occasione dell’accensione delle luminarie, venerdì 13 novembre, anche i locali del centro storico proporranno momenti di intrattenimento musicale, dall’orario dell’accensione fino al dopocena, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e a rendere ancora più vivace la serata inaugurale. Inoltre, dalle 18.30 alle 19.30, nei bar aderenti all’iniziativa sono previste esibizioni della scuola di ballo Odissea 2001, che porteranno musica, danza e spettacolo nel cuore della città.

Il calendario proseguirà anche con altri due appuntamenti: il 12 dicembre è in programma l’Après Ski, che quest’anno prenderà il via già dal pomeriggio, con tante novità pensate per coinvolgere anche le famiglie e animare il centro storico; il 18 dicembre, invece, spazio alla danza e all’energia della break dance con una gara organizzata dalla scuola di ballo Odissea 2001. A sfidarsi saranno il Team Grinch che partirà da Porta Vecchia e il Team Babbo Natale da Porta Nuova, in una competizione all’insegna del ritmo, del divertimento e dello spirito natalizio.

“Sarà un Natale capace di far brillare gli occhi di grandi e piccini – sottolinea il presidente di CentriAmo Grosseto, Nuovo Ccn Alberto Macchi – ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e creduto nell’iniziativa, dalle attività commerciali alle partite Iva, fino ai numerosi residenti che hanno scelto di dare il proprio contributo. Il nostro desiderio è continuare ad ampliare questo progetto, coinvolgendo progressivamente ogni via e ogni angolo del centro storico. La collaborazione tra istituzioni, attività economiche e cittadini è la strada giusta per rendere la nostra città sempre più accogliente e viva. L’accensione del 13 novembre sarà anche un’occasione per ritrovarci e vivere insieme il centro”.