GROSSETO – Una domenica all’insegna dello sport quella andata in scena al campo da rugby Viviana e Francesca di Grosseto, dove si è svolto il raggruppamento dedicato alle categorie Under 8 ed Under 10. Una mattinata ricca di entusiasmo, con tanti giovani rugbisti e rugbiste protagonisti sul terreno di gioco, accompagnati dagli allenatori e dal calore delle società e delle famiglie.

Per la categoria Under 8, il Grosseto Rugby club è sceso in campo con gli amici dell’Elba Rugby, dando vita a una giornata che è andata ben oltre il risultato sportivo.

Queste le parole di Bicecci, allenatrice dell’Elba insieme ad Ascione e Castellana, per la squadra di casa: “Una mattinata speciale, non solo per le partite e i bei risultati ottenuti, ma soprattutto per il percorso che stiamo costruendo insieme. Durante il campionato, infatti, i bambini delle due società condivideranno il percorso, dentro e fuori dal campo. Bello vedere i bambini imparare a comunicare, cercarsi e trovare insieme le soluzioni durante la partita. La strada è ancora lunga e gli aspetti su cui lavorare non mancano, ma oggi ci portiamo a casa una certezza: il primo passo per diventare una squadra si fa giocando insieme”.

Giornata positiva anche per gli Under 10, con il Grosseto impegnato insieme al Rosignano. Le due formazioni hanno dato vita ad una serie di incontri caratterizzati da un buon ritmo di gioco, belle azioni e tanta voglia di mettersi alla prova. I giovani atleti hanno dimostrato progressi e una buona capacità di collaborare in campo, raccogliendo risultati incoraggianti.

Soddisfatti gli allenatori Vittorio per il Grosseto e Mario e Michele per il Rosignano, che hanno sottolineato soprattutto la crescita dei ragazzi: “In poche settimane hanno dimostrato di avere voglia di crescere e continuare ad imparare. Hanno sviluppato un buon gioco e raggiunto risultati positivi. Siamo contenti del percorso e dei segnali arrivati dal campo”.

Una nota particolarmente lieta è stata il debutto di Leonardo nella categoria Under 10, reso ancora più speciale dalla realizzazione di una meta, un momento importante da ricordare per il giovane rugbista.

Soddisfazioni anche nelle categorie giovanili superiori. Per l’Under 14, impegnata sul campo di Sesto, da segnalare la presenza di tre giovani atleti del Grosseto: Marco Teseo ed Elia. Da sottolineare la bella azione di Marco Faraci, autore di una meta.

Ottima prestazione anche per gli Under 16 Madeddu e Golini, impegnati sul campo di Piombino contro il Vasari Rugby Arezzo con la maglia del Tirreno Rugby Club. La partita si è conclusa con una netta vittoria per 53-12, risultato importante che avvicina la squadra a un traguardo significativo. In attesa dell’ufficialità, infatti, la formazione dovrebbe aver conquistato l’accesso al Campionato Interregionale, traguardo che già avevano conquistato gli Under 18 nella scorsa stagione.