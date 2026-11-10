GROSSETO – “Ancora una volta assistiamo a una lettura parziale e ideologica del fenomeno migratorio. A Emanuele Perugini e a Europa Verde ricordo che Grosseto ha già dato e continua a dare il proprio contributo sul fronte dell’accoglienza. Ma questo non significa essere favorevoli all’accoglienza indiscriminata, che Fratelli d’Italia ha sempre contrastato”. Così il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, intervenendo sulle dichiarazioni di Emanuele Perugini relative ai posti Sai in provincia di Grosseto.

“Il punto – prosegue Rossi – è un altro: dobbiamo distinguere tra chi ha diritto alla protezione e chi, invece, non ha titolo per rimanere sul territorio italiano. La linea di Fratelli d’Italia e del governo Meloni è chiara: difendere i confini, contrastare i trafficanti, fermare l’immigrazione illegale e rendere effettivi i rimpatri. Non si può pensare di affrontare il fenomeno aumentando semplicemente i posti dell’accoglienza”.

“Per questo – sottolinea il deputato – trovo singolare che si chiedano nuovi progetti di accoglienza senza dire una parola sulla necessità di rafforzare gli strumenti per i rimpatri. Chi non ha diritto a restare deve essere identificato e rimpatriato. È una questione di legalità, sicurezza e rispetto delle regole”.