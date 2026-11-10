GROSSETO – Antonfrancesco Vivarelli Colonna potrebbe lasciare la guida del Comune di Grosseto prima della fine del suo secondo mandato. Circa un paio di mesi prima. Secondo quanto risulta a Il Giunco, il sindaco avrebbe deciso di presentare le dimissioni intorno al 25 marzo 2027 per tenersi aperta la possibilità di candidarsi alle elezioni politiche. La decisione, al 10 novembre, resta un’indiscrezione in attesa di conferma ufficiale.

A settembre, intervistato dal Giunco per «Il tempo di un caffè», Vivarelli Colonna aveva lasciato aperta la possibilità di un impegno a livello nazionale. Ora, secondo le informazioni raccolte, quella prospettiva sarebbe alla base della scelta di lasciare il municipio prima delle amministrative, attese tra maggio e giugno.

Perché il 25 marzo

Se la legislatura arriverà alla sua scadenza naturale, nell’ottobre 2027, per il sindaco di Grosseto varrà il termine ordinario previsto dalla legge elettorale. I sindaci dei Comuni con più di 20mila abitanti devono cessare effettivamente dalle funzioni almeno 180 giorni prima della scadenza della legislatura per rimuovere la causa di ineleggibilità al Parlamento. Il termine si calcola sulla fine della legislatura, che ha preso avvio il 13 ottobre 2022, mentre il giorno del voto sarà fissato con un apposito decreto.

Sul piano comunale c’è un altro termine da considerare. L’articolo 53 del Testo unico degli enti locali prevede che le dimissioni diventino efficaci e irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla presentazione al Consiglio comunale. Depositare la lettera intorno al 25 marzo consentirebbe di far decorrere quel periodo entro metà aprile, in tempo per il termine ordinario. A quel punto si procederebbe allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario fino al rinnovo dell’amministrazione.

L’ipotesi di un election day a maggio

Il calendario cambierebbe se le Camere fossero sciolte con oltre 120 giorni di anticipo sulla scadenza naturale. In quel caso, per rimuovere la causa di ineleggibilità, il sindaco dovrebbe presentare formalmente le dimissioni e cessare effettivamente dalle funzioni entro sette giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento in Gazzetta Ufficiale.

Uno degli scenari è un election day il 23 maggio, con politiche e comunali nella stessa giornata. In questa ipotesi la scadenza per le dimissioni dipenderebbe dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento. Con il voto il 23 maggio, inoltre, le liste per le politiche andrebbero depositate il 18 e il 19 aprile. È anche da queste scadenze che dipenderebbero i tempi dell’uscita di Vivarelli Colonna dal municipio.

Che cosa succede nel centrodestra: Agresti o Rossi?

Nel frattempo, nel centrodestra cittadino si lavora alla successione di Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Luca Agresti, assessore alla Cultura e esponente di Forza Italia, resta in pole position per la candidatura a sindaco. A fine luglio aveva incassato il sostegno del segretario nazionale del partito, Antonio Tajani. L’altro nome è quello di Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia e assessore all’Urbanistica, che ha più volte dichiarato di aver dato al suo partito la disponibilità a correre per il Comune. La scelta della coalizione, per ora, ruota attorno a loro due.

A complicare il quadro c’è Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci, che di recente si è organizzato a Grosseto e in provincia. Il partito potrebbe presentarsi al primo turno con un proprio candidato sindaco e valutare eventuali accordi con il centrodestra in caso di ballottaggio.

Con una corsa a cinque, il secondo turno è uno scenario realistico. Ai candidati di centrodestra e centrosinistra si aggiungerebbero quelli dei movimenti civici I Love Grosseto e Siamo Grosseto, oltre all’eventuale candidato di Futuro Nazionale. Il numero potrebbe salire a sei se prendesse corpo anche una lista centrista, equidistante dalle due coalizioni.