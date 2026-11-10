FOLLONICA – Questa mattina, 10 novembre, presso la scuola secondaria di primo grado Bugiani, si sono svolti i Giochi matematici d’autunno, la competizione di giochi logico-matematici promossa dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano.

L’iniziativa, organizzata dal professor Lupi, ha coinvolto gli alunni in una prova individuale della durata di 90 minuti, durante la quale ciascun partecipante si è cimentato nella risoluzione di quesiti e problemi pensati per mettere alla prova capacità logiche, intuizione e spirito di osservazione.

La partecipazione è stata completamente gratuita. Gli elaborati saranno corretti dal professor Lupi e i risultati successivamente trasmessi all’Università Bocconi, per essere inseriti nella graduatoria nazionale della competizione.

I Giochi matematici rappresentano un’importante occasione per valorizzare le attitudini e le eccellenze degli studenti, ma anche per promuovere la curiosità, il piacere della scoperta e la capacità di affrontare le sfide attraverso il ragionamento. Un’esperienza educativa che unisce il valore della sana competizione tra compagni alla possibilità, per ciascun alunno, di mettersi alla prova e scoprire le proprie potenzialità.

Gli studenti hanno partecipato suddivisi in categorie, in base alla classe frequentata.

Ecco i nomi degli alunni che hanno preso parte alla competizione: Niccolò Acanfora, Adele Pistolesi, Michela Imbembo, Adele Filippini, Samuele Buzzichelli, Luca Dessì, Tommaso Pulcini, Adele Principali, Samuele Constabile e Andrea Salerno.

A tutti i partecipanti va il ringraziamento della scuola per l’entusiasmo e la disponibilità dimostrati, con l’augurio che questa esperienza rappresenti uno stimolo a coltivare sempre la curiosità e la passione per la matematica.