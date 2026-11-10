GROSSETO – Il furto del pick-up ha lasciato senza un mezzo fondamentale La Racchetta Odv, sezione Alta Maremma Grosseto, che ha avviato una raccolta fondi per acquistarne uno nuovo». «Con profonda amarezza – scrivono dall’associazione – siamo costretti a comunicare quanto accaduto».

Più di un veicolo

Per i volontari non si tratta soltanto della sottrazione di un veicolo. «Per una realtà di volontariato come la nostra – spiegano dalla Racchetta – significa perdere uno strumento fondamentale per svolgere il servizio quotidiano a favore della comunità e del territorio». Dietro ogni mezzo, sottolineano, non ci sono grandi finanziatori né risorse illimitate, ma anni di sacrifici, raccolte fondi, iniziative sul territorio, contributi dei cittadini e migliaia di ore donate gratuitamente dai volontari. Ogni attrezzatura e ogni veicolo, ricordano, sono il risultato dell’impegno costante di chi dedica tempo ed energie al bene comune.

Per questo, aggiungono, il dolore e la delusione sono ancora maggiori: colpire un’associazione di volontariato significa colpire un patrimonio costruito con l’aiuto della comunità e destinato esclusivamente a fornire servizi e assistenza a tutti.

L’impegno continua

Nonostante quanto accaduto, la Racchetta non intende fermarsi. «Continueremo a garantire, con le risorse rimaste, il nostro impegno sul territorio – assicurano –. Tuttavia è innegabile che la perdita di questo mezzo rappresenti una grave difficoltà operativa e organizzativa».

Come contribuire

L’associazione si rivolge ai cittadini, alle aziende, alle associazioni e a tutti coloro che negli anni hanno sostenuto il suo lavoro. La raccolta fondi è finalizzata all’acquisto di un nuovo mezzo operativo e, sottolineano dalla Racchetta, anche una piccola donazione può fare la differenza e aiutare a tornare operativi nel più breve tempo possibile.

Per donare si può fare un bonifico bancario intestato a La Racchetta Odv, con Iban IT47X0885114303000000360711 e causale «Donazione per nuovo mezzo operativo – La Racchetta Alta Maremma Grosseto».

L’associazione ringrazia fin da ora chi vorrà sostenerla e condividere l’appello. «In un momento difficile come questo – concludono – la vicinanza della comunità è la forza più grande per ripartire».

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