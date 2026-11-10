GAVORRANO – Non sarebbe un episodio isolato quello avvenuto lo scorso 30 ottobre a Filare, nel comune di Gavorrano, dove una Mercedes è stata presa di mira dai ladri che, dopo aver infranto un vetro posteriore della vettura, si sono introdotti nell’abitacolo e hanno portato via il volante.

Dopo la pubblicazione della notizia sui nostri canali social, in particolare su Instagram, sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei lettori, alcune accompagnate anche da fotografie, che raccontano furti analoghi avvenuti in altre località della provincia di Grosseto.

Una delle testimonianze riguarda Castiglione della Pescaia, dove un’altra Mercedes sarebbe stata presa di mira proprio nella stessa serata del 30 ottobre. Una coincidenza temporale che richiama l’attenzione, anche se al momento non ci sono elementi per stabilire un eventuale collegamento tra i due episodi.

Non sarebbe inoltre la prima volta che furti di questo genere si verificano a Castiglione della Pescaia. Secondo quanto riferito da alcuni lettori, anche durante i mesi estivi si sarebbero registrati episodi simili, sempre ai danni di vetture Mercedes. Anche a Follonica si sono registrati episodi simili: addirittura in quel caso furono colpite ben sei auto in una sola volta.

Le segnalazioni raccolte si aggiungono a quelle relative ad altri furti avvenuti nel territorio provinciale. Nell’ultimo anno i colpi sarebbero stati numerosi, secondo alcune testimonianze nell’ordine delle decine, ma non è al momento disponibile un dato ufficiale che consenta di quantificare con precisione il fenomeno.

A colpire è soprattutto l’obiettivo dei furti: non l’automobile, ma il volante. Nel caso di Filare, i ladri hanno danneggiato la vettura per accedere all’abitacolo e asportare il componente.

Perché vengono vengono rubati i volanti?

I volanti della Mercedes così come quelli anche di altre marche tedesche, Audi e Bmw, sono strumenti ad alta tecnologia e hanno un alto valore economico. Oltre ad incorporare l’airbag hanno anche comandi, microchip e sensori. Con le varie crisi energetiche, si sono registrati anche a livello internazionale una serie di ritardi di approvvigionamento, tutte cause che inducono chi rifornisce il mercato parallelo dei pezzi di ricambio a buttarsi su parti di auto ad “altro rendimento” economico come appunto i volanti.

Le segnalazioni dei lettori

Continuiamo a raccogliere le testimonianze dei lettori che abbiano subito furti analoghi, invitandoli a indicare il luogo e la data dell’episodio e, se disponibili, a inviare fotografie dei danni. L’obiettivo è ricostruire nel modo più preciso possibile la diffusione di questi furti nel territorio della provincia di Grosseto.