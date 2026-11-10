FOLLONICA – Educare al rispetto reciproco, promuovere una cultura della parità e offrire alle giovani generazioni occasioni concrete di confronto e consapevolezza.

Con questi obiettivi l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Follonica Azzurra Droghini, con il supporto dell’assessore alla Cultura Stefania Turini, organizza un importante percorso di sensibilizzazione rivolto agli studenti attraverso la proiezione del film “Se domani non torno”.

L’iniziativa si affianca all’impegno del Comune di Follonica sui temi delle pari opportunità, rafforzato anche dall’adesione alla Rete di Giulia, cuore pulsante della Fondazione Giulia Cecchettin Ets, una comunità che si impegna per un cambiamento sociale effettivo e duraturo.

L’iniziativa follonichese, con la proiezione del film, si svolgerà nelle giornate del 18, 19 e 20 novembre al Cinema Astra. Il Comune ha invitato tutti gli studenti, per il tramite dei dirigenti scolastici, ad assistere gratuitamente alla proiezione, con i costi interamente sostenuti dal Comune di Follonica.

“Non si tratterà soltanto di un appuntamento cinematografico, ma sarà un’occasione di riflessione condivisa su temi fondamentali come il rispetto reciproco, l’affettività consapevole, il valore del consenso e la prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione” interviene l’assessora alle Pari Opportunità Azzurra Droghini, e continua “attraverso il linguaggio del cinema e il successivo approfondimento, il progetto intende stimolare ragazze e ragazzi a interrogarsi sulle relazioni, sui comportamenti quotidiani, sugli stereotipi di genere e sull’importanza di costruire rapporti fondati sulla libertà, sulla consapevolezza e sul rispetto dell’altra persona. Con questa iniziativa, alla quale tengo molto, il Comune di Follonica rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura della parità, nella quale il rispetto, la libertà e la dignità di ogni persona siano valori condivisi e riconosciuti fin dalla giovane età”.

Si tratta di un’iniziativa che vuole andare oltre la semplice visione cinematografica e trasformarsi in un’occasione concreta di educazione e dialogo, nella convinzione che il contrasto alla violenza e alle discriminazioni debba partire anche dalla scuola, dalla cultura e dalla formazione delle nuove generazioni.

In questo contesto, il Comune intende valorizzare anche la collaborazione con la Fondazione Giulia Cecchettin, anche condividendo il messaggio del presidente della Fondazione Gino Cecchettin, come ulteriore spunto di sensibilizzazione e approfondimento.

“Crediamo che la prevenzione della violenza e delle discriminazioni debba partire soprattutto dall’educazione e dalla capacità di costruire relazioni sane, consapevoli e rispettose – aggiunge l’assessora alla Cultura Stefania Turini – coinvolgere le ragazze e i ragazzi significa investire sul futuro della nostra comunità, offrendo loro strumenti per riconoscere il valore del consenso, superare gli stereotipi e comprendere che il rispetto non è un concetto astratto, ma si traduce nei gesti e nei comportamenti di ogni giorno”.