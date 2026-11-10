GAVORRANO – Entra nel vivo il progetto “Sport per tutti: inclusione e benessere nelle Colline Metallifere”, finanziato dal PR FSE+ Regione Toscana 2021-2027, che vede il Comune di Gavorrano capofila di un partenariato che coinvolge anche le amministrazioni comunali di Roccastrada, Massa Marittima, Montieri e Monterotondo Marittimo.

Obiettivo dell’iniziativa, portata avanti dal punto di vista organizzativo dalla cooperativa sociale Uscita di Sicurezza onlus, è rendere lo sport maggiormente accessibile e inclusivo, attraverso la promozione di attività sportive e motorie rivolte a bambini, giovani e adulti in situazione di fragilità o con disabilità.

Un modo per abbattere le barriere fisiche, economiche e sociali che, ancora oggi, possono rendere difficile l’accesso alla pratica sportiva, promuovendo occasioni di partecipazione, relazione e benessere per tutte e tutti.

Nei mesi scorsi, quindi, le associazioni sportive dei territori comunali coinvolti sono state chiamate a manifestare il proprio interesse a partecipare al progetto, includendo nelle proprie attività bambini e ragazzi in condizione di svantaggio. Allo stesso tempo, famiglie e cittadini possono aderire al progetto, facendo richiesta di inserimento nelle attività svolte dalle associazioni sportive.

Il primo soggetto ad avviare le attività nell’ambito del progetto “Sport per tutti: inclusione e benessere nelle Colline Metallifere” è l’Asd Pattinaggio artistico e hockey su pista di Bagno di Gavorrano che, a partire dal 16 novembre, inserirà nove bambini e ragazzi nelle attività che porta regolarmente avanti.

“Lo sport è uno strumento di inclusione e diffusione di buone pratiche legate agli stili di vita davvero importante – dice la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri –; non solo perché permette di svolgere attività fisica, talvolta all’aria aperta, ma anche perché consente di integrarsi nelle dinamiche di gruppo, di imparare la disciplina e il valore dell’impegno, ma anche e soprattutto di stringere nuove amicizie. Sono molte le associazioni che hanno dato disponibilità a partecipare a questo progetto, ma ci auguriamo che, nei prossimi mesi, anche altre realtà del territorio possano aderire”.

Le associazioni sportive interessate a prendere parte al progetto possono farlo compilando i moduli disponibili sul sito del Comune di Gavorrano, all’indirizzo www.comune.gavorrano.gr.it.

Per informazioni e supporto nella compilazione della modulistica è possibile fare riferimento ai seguenti numeri di telefono: 335 7971570 (Eleonora) – 348 6490625 (Carolina).

Maggiori informazioni sono reperibili anche sul sito della cooperativa Uscita di Sicurezza, all’indirizzo www.uscitadisicurezza.grosseto.it, nella sezione “Progetti”, alla voce di menu “Progetto Sport per tutti: inclusione e benessere nelle Colline Metallifere”.