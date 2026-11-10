GROSSETO – A pochi chilometri di distanza, lungo la strada delle Collacchie, i giudizi degli operatori turistici sulle amministrazioni comunali cambiano sensibilmente. È il confronto tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, al centro della presa di posizione di Grosseto Città Aperta, che contesta le politiche turistiche del Comune di Grosseto e chiede una strategia condivisa con le imprese del settore.

A sostenere la critica sono i risultati dell’indagine «Maremma & Turismo 2026» di Confesercenti. Secondo i dati riportati da GCA, l’85,3% degli operatori intervistati a Grosseto boccia le politiche comunali, contro il 14,8% registrato a Castiglione della Pescaia. Le valutazioni negative sulla promozione turistica raggiungono l’85,3% a Grosseto e il 25,9% a Castiglione. Ancora più marcata la differenza sull’imposta di soggiorno: 88,2% di giudizi negativi nel capoluogo contro il 22,2% nel comune vicino.

«Sono numeri impietosi, che nessuna autocelebrazione può cancellare», afferma Grosseto Città Aperta. Per il movimento, il problema è soprattutto l’assenza di una visione complessiva: «In dieci anni, prima con Luca Agresti al turismo e poi con Riccardo Megale, Grosseto non ha costruito una regia riconoscibile». E aggiunge: «Non basta aggiungere ogni tanto qualche evento al calendario: occorre decidere quale economia turistica vogliamo e costruirla con le imprese».

Secondo GCA, il settore sta attraversando cambiamenti profondi, legati alle abitudini dei viaggiatori, al clima e alle nuove tecnologie utilizzate per scegliere e prenotare le vacanze. «Governare una destinazione significa leggere i dati, progettare insieme agli operatori, trasformare le risorse in esperienze organizzate e prenotabili», sottolinea il movimento.

Tra le risorse da mettere in rete vengono indicate Marina e Principina, il Parco della Maremma, le Mura medicee, Roselle, il centro storico e i borghi. «Non possono restare attrazioni isolate: devono diventare un’offerta che unisca mare, natura, cultura, agriturismi ed enogastronomia anche fuori stagione estiva». Per farlo, secondo GCA, servono «collegamenti, buona accoglienza e collaborazione con i territori vicini». E la conclusione è netta: «Non basta un nuovo portale».

Nel mirino finisce anche il funzionamento della Consulta comunale del turismo, istituita secondo il movimento «tardi» e ancora lontana dal ruolo che dovrebbe svolgere. «La Consulta si riunisce ma non può limitarsi alle informative dell’assessore», afferma Grosseto Città Aperta, ricordando che il disciplinare le assegna il compito di concorrere alla definizione di strategie e programmi. «Il confronto deve precedere le decisioni e verificarne gli esiti».

Come esempio viene citato il percorso avviato a Castiglione della Pescaia, dove, secondo GCA, è stato sviluppato con gli operatori un progetto per qualificare e diversificare l’offerta attraverso momenti di ascolto, laboratori e analisi dei dati. «È un metodo da cui Grosseto avrebbe da imparare», sostiene il movimento.

Imposta di soggiorno, nel mirino le spese per gli eventi

Un altro punto critico riguarda la gestione dell’imposta di soggiorno. Nel 2023 Grosseto Città Aperta aveva proposto di rendere obbligatoria la consultazione preventiva delle categorie economiche sulla destinazione delle risorse, ma «la maggioranza disse no». Soltanto nel luglio 2026, dopo le ripetute sollecitazioni del movimento e delle associazioni presenti nella Consulta del turismo, il Comune ha pubblicato i dati, «peraltro parziali».

«Dalle cifre disponibili emerge che nel biennio 2024-2025, l’ultimo contabilizzato, GrandEstate nel centro storico e la rievocazione di Ludovico il Bavaro hanno assorbito circa 433mila euro di impegni finanziati con l’imposta di soggiorno, praticamente un quinto dell’intero gettito».

«Nessuno nega le presenze prodotte da questi eventi», precisa GCA. Il punto, però, è capire quali risultati abbiano generato per il comparto turistico: «Una piazza piena non dimostra quanti turisti siano arrivati appositamente, quanti pernottamenti o consumi aggiuntivi siano stati generati, soprattutto nei fine settimana». Per questo, secondo il movimento, «trasparenza significa anche valutare le ricadute, non solo elencare le spese».

«Il turismo deve migliorare anche la vita di chi abita a Grosseto»

La critica di Grosseto Città Aperta riguarda infine il modello di sviluppo turistico, che non dovrebbe essere valutato soltanto attraverso il numero delle presenze. «In una provincia dove i redditi da lavoro restano inferiori alla media toscana, allungare la stagione deve significare più giornate lavorate, professionalità valorizzate, retribuzioni dignitose e meno precarietà», sottolinea il movimento.

A firmare l’intervento è Debora Giomi, coordinatrice del tavolo turismo di Grosseto Città Aperta, che richiama la necessità di considerare insieme le diverse dimensioni del settore: «Ambiente, cultura, servizi e occupazione fanno parte della stessa politica». L’obiettivo, conclude, è fare in modo che «il turismo deve migliorare anche la vita di chi a Grosseto abita tutto l’anno».