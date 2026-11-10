GROSSETO. «I dati recentemente resi noti da Confesercenti tracciano un quadro chiaro e inequivocabile sulla situazione del turismo nella nostra provincia, mettendo a nudo i limiti strutturali e la mancanza di visione strategica delle amministrazioni di centrodestra che guidano i Comuni di Grosseto e Orbetello» dicono da Sinistra Italiana Grosseto.

«I numeri del comparto turistico non possono essere letti come un fattore isolato: sono il diretto riflesso delle politiche complessive del territorio. Dove mancano interventi efficaci sulle infrastrutture, dove la mobilità sostenibile resta un miraggio e dove le politiche sociali e di tutela della qualità della vita urbana vengono marginalizzate, anche il settore ricettivo finisce inevitabilmente per soffrire» dicono da SI.

«Grosseto e Orbetello – precisano – pagano oggi il conto di anni di immobilismo amministrativo, incapace di valorizzare i beni comuni, la tutela ambientale e i servizi essenziali per cittadini e visitatori».

«Significativo, al contrario, è il dato controcorrente che si registra a Castiglione della Pescaia. – ricordano – A dimostrazione che dove si investe sulla qualità dell’offerta, sulla valorizzazione del territorio e su una gestione attenta ai bisogni della comunità, i risultati arrivano anche in contesti complessi».

«Come Sinistra Italiana ribadiamo che il turismo non può essere ridotto a mera speculazione o alla ricerca del dato quantitativo privo di sostanza» precisano.

«Il vero sviluppo sostenibile si costruisce integrando:

Infrastrutture moderne e sostenibili: collegamenti efficienti, mobilità dolce e rispetto dell’ecosistema naturale.

Welfare e politiche sociali: garanzia del diritto alla casa, lavoro dignitoso e tutelato per gli operatori della filiera e servizi pubblici funzionanti per residenti e turisti.

Qualità della vita: tutela del paesaggio, gestione corretta dei beni ambientali e decoro urbano integrato».

«È ora di superare la propaganda del centrodestra e di avviare una programmazione pubblica partecipata – concludono da Sinistra Italiana Grosseto – capace di coniugare la transizione ecologica con la giustizia sociale ed economica. Grosseto e Orbetello meritano un progetto di governo all’altezza delle sfide del presente».