PITIGLIANO – Un’infiltrazione d’acqua sta interessando in queste ore la Casa di comunità di Pitigliano. A segnalarlo è l’Asl Toscana sud est, che spiega come il problema sia stato causato anche dalle intense piogge che si sono abbattute nella zona. L’azienda sanitaria precisa che gli interventi sono già in corso e che i servizi della struttura non subiscono variazioni.

Gli interventi in corso

Sul posto sono già intervenuti i tecnici del dipartimento tecnico dell’Asl, insieme alla ditta che ha eseguito i recenti lavori nella struttura. Insieme stanno individuando le cause dell’infiltrazione e procedendo alle riparazioni necessarie.

Servizi regolari

L’attività della Casa di comunità prosegue regolarmente. L’accesso e gli orari ai servizi restano invariati e i cittadini possono continuare a rivolgersi alla struttura come di consueto. L’Asl si scusa con la cittadinanza per gli eventuali disagi e garantisce il massimo impegno per completare gli interventi nel più breve tempo possibile.

LE ALTRE NOTIZIE DI PITIGLIANO