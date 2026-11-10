FIRENZE – Si è aperta ufficialmente questa mattina, martedì 10 novembre, alla Stazione Leopolda di Firenze la diciottesima edizione di BTO – Be Travel Onlife, il principale appuntamento italiano dedicato all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale del turismo, promosso da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, e organizzato operativamente da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. Nato per guidare destinazioni e filiera attraverso le trasformazioni del digitale, l’appuntamento fiorentino del 10 e 11 novembre, si conferma l’osservatorio strategico di raccordo tra istituzioni e pubblica amministrazione, governance delle destinazioni, imprese dell’ospitalità, mondo accademico e grandi piattaforme tecnologiche globali, attraverso un programma di due giorni scandito da 90 eventi e quasi 300 relatori distribuiti su 7 sale tematiche.

Il taglio del nastro si è svolto alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’assessore a Turismo, Agricoltura e Commercio Leonardo Marras, insieme ai vertici del sistema camerale con il presidente di Unioncamere nazionale Andrea Prete, il segretario generale Giuseppe Tripoli, il presidente della Camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti, il presidente di PromoFirenze Aldo Cursano e il segretario generale Giuseppe Salvini. Con loro sono intervenuti il direttore scientifico di BTO Francesco Tapinassi, il commissario di Toscana Promozione Turistica Giacomo Bugliani, il direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo, affiancati dai curatori dei quattro topic scientifici – Emma Taveri, Giulia Eremita, Rodolfo Baggio, Roberta Milano e Nicola Zoppi – e da Clara Svanera per BTO Women.

Dopo la cerimonia inaugurale, i lavori sono entrati nel vivo con il panel “Destinazione Toscana: strategie e strumenti digitali per rafforzare la community”. Tra le principali novità presentate spicca “Toscana AI Ready”, l’innovativo progetto concepito per accompagnare le Comunità di ambito turistico nell’utilizzo pratico dell’AI a supporto della promozione e del marketing territoriale. L’iniziativa ha preso il via in quattro Comunità pilota attraverso un format che integra formazione specifica e sperimentazione sul campo, finalizzato a creare un modello scalabile e replicabile su scala regionale. L’incontro ha messo a confronto Regione, ANCI Toscana e la governance turistica regionale (con gli interventi di Eugenio Giani, Leonardo Marras, Michele Angiolini, Manuela Bigi, Francesco Palumbo e Giacomo Bugliani) sulle priorità delle politiche di settore: gestione integrata dei flussi, rilancio delle aree interne, qualificazione dell’offerta attraverso l’evoluzione delle piattaforme digitali regionali. A Mirko Lalli, esperto di data intelligence per il turismo, il compito di delineare la visione strategica su come l’analisi dei dati e l’AI debbano guidare le decisioni amministrative e lo sviluppo territoriale.

La diciottesima edizione di BTO, guidata dal direttore scientifico Francesco Tapinassi, ruota attorno al tema “Offbeat Tribes – Fuori dagli schemi, dentro nuove tribù: il turismo degli opposti nell’era dell’AI”. Un’architettura concettuale complessa elaborata grazie al contributo dell’advisory board composto da 97 esperti del settore, accademici e professionisti dell’innovazione che affiancano i curatori dei quattro percorsi tematici: Destination guidato da Emma Taveri, Digital Strategy & Innovation coordinato da Giulia Eremita e Rodolfo Baggio, Food & Wine Tourism curato da Roberta Milano e Hospitality affidato a Nicola Zoppi. Al centro del dibattito emerge una polarizzazione strutturale del mercato: se da una parte l’innovazione tecnologica spinge verso l’automazione e la standardizzazione dell’offerta, dall’altra i viaggiatori ricercano autenticità, relazioni umane ed esperienze condivise all’interno di aggregazioni temporanee fondate su passioni e stili di vita comuni, rendendo la meta geografica spesso secondaria rispetto al senso di appartenenza a una specifica tribù. A tracciare le coordinate sociologiche e culturali di questa transizione intervengono Michel Maffesoli, riferimento internazionale per gli studi sul neotribalismo, Anna Kirah, esperta di antropologia applicata all’innovazione e Mafe de Baggis, digital strategist ed esperta di media digitali e intelligenza artificiale.

La loro lectio magistrale apre il programma della prima giornata, scandito subito dopo dal confronto di vertice tra Expedia e Booking.com sulle nuove motivazioni di viaggio, dal tavolo con Google e Amadeus sugli utilizzi dell’AI nel turismo enogastronomico e dal focus sulla gestione dei flussi nell’area metropolitana di Firenze con l’assessore al Turismo Jacopo Vicini. Nel pomeriggio i riflettori si accendono sull’operatività economica e sull’impatto reale dell’innovazione con la presentazione dei risultati dell’indagine sull’adozione dell’AI, condotta con SRM (Gruppo Intesa Sanpaolo) su circa mille strutture ricettive italiane. Il confronto, che vede protagonisti i vertici delle principali associazioni di categoria – Federalberghi, Confindustria Alberghi e Assohotel Confesercenti – con la moderazione del direttore scientifico di BTO Francesco Tapinassi, segue idealmente il dibattito di vertice del mattino “Italian Hospitality Tribe – The Rulebreakers”, incentrato su come rompere le regole dell’ospitalità tradizionale possa trasformarsi in un vantaggio competitivo misurabile. Spazio poi al Food & Wine Tourism: dalla visione pionieristica della “tribù che aveva visto il futuro”, con Barbara Nappini (presidente di Slow Food Italia) ed Eleonora Cozzella a rileggere l’eredità di Carlin Petrini per applicare il senso del limite e salvare l’identità dei territori prima dell’overtourism, fino alla presentazione dei nuovi dati curata da Roberta Garibaldi, che introduce le “cinque tribù del gusto” (Ricercatori, Festaioli, Intellettuali, Figli dei Fiori ed Edonisti) per passare poi ai dati inediti di Mastercard sul peso della ristorazione nella spesa turistica nazionale. A completare il pomeriggio, il debutto della robotica sociale applicata all’accoglienza con i cani robot di OMAI.cloud, la presentazione del progetto scientifico TC4AI (Tourism Contents for Artificial Intelligence) con l’Università IULM per rendere il patrimonio informativo delle destinazioni riconoscibile e fruibile dai motori generativi, e la consegna del Creators Award, dedicato alla creatività e alle nuove forme di narrazione delle destinazioni.