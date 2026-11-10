ISOLA DEL GIGLIO – L’ancora del Giglio, sparita all’improvviso dal fondale della baia del Campese, è stata ritrovata. La Guardia costiera l’ha individuata nelle acque davanti a Porto Azzurro, all’Isola d’Elba. I sommozzatori l’hanno riportata in superficie e ora è sotto sequestro. Le indagini, invece, vanno avanti per capire chi l’abbia rimossa.

Un simbolo del paesaggio sommerso

Per decenni l’ancora è stata una presenza familiare sul fondale della baia del Campese. Residenti e visitatori dell’Isola del Giglio la conoscevano bene, tanto che era entrata nella memoria collettiva dell’isola. Per questo la sua scomparsa aveva sorpreso e preoccupato la comunità. Subito dopo la segnalazione, quindi, la Guardia costiera aveva avviato le ricerche e le indagini.

L’indagine che ha portato all’Elba

Il ritrovamento è arrivato dopo un’indagine condotta su più territori, con uno scambio continuo di informazioni tra i comandi coinvolti. Passo dopo passo, gli accertamenti hanno ricostruito la vicenda e hanno guidato le ricerche fino al punto in cui si trovava l’ancora.

A quel punto è entrato in azione il Nucleo sommozzatori della Guardia costiera di Genova, che ha recuperato il manufatto dal fondale. L’ancora è stata poi sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini continuano per chiarire come sia stata rimossa e per identificare i responsabili.

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I comandi coinvolti

Le operazioni sono state coordinate dal Reparto operativo della Direzione marittima della Toscana. Hanno collaborato le Capitanerie di porto di Livorno e di Portoferraio, l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano e gli Uffici locali marittimi dell’Isola del Giglio e di Porto Azzurro. Lavorando insieme, i comandi hanno potuto unire indagini e interventi sul territorio anche oltre i confini delle singole giurisdizioni marittime. Per tutta la durata degli accertamenti, inoltre, la Guardia costiera si è tenuta in contatto con le Procure della Repubblica di Livorno e di Grosseto.

Secondo la Guardia costiera, l’operazione dimostra che i suoi reparti sul territorio e quelli specializzati sanno lavorare insieme. Oltre alla sicurezza della navigazione e alla polizia marittima, infatti, la Guardia costiera si occupa anche della tutela dell’ambiente marino e del patrimonio storico e archeologico sommerso.

L’ancora del Giglio: l’obiettivo è riportarla a casa

La storia, però, potrebbe non finire con il ritrovamento. Una volta chiusi gli accertamenti, e se l’Autorità giudiziaria lo permetterà, la Direzione marittima della Toscana lavorerà con le amministrazioni competenti per riportare l’ancora nella baia del Campese. In questo modo l’Isola del Giglio ritroverebbe un pezzo del suo paesaggio marino e della sua identità: un manufatto che per decenni ha fatto parte della storia del luogo.

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