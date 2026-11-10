GROSSETO – «L’accoglienza delle persone migranti non può ridursi alla disponibilità di un posto letto.

Accogliere significa offrire opportunità, costruire relazioni, garantire l’accesso ai servizi e accompagnare le persone verso percorsi di autonomia. A Grosseto, però, i numeri raccontano una realtà che merita una riflessione».

A dirlo è Emanuele Perugini di Europa Verde Grosseto.

«Secondo il XXIV Rapporto annuale del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), al 31 dicembre 2025 la provincia di Grosseto risultava ultima in Toscana per numero di posti Sai finanziati: appena 8 su 2.051 a livello regionale, tutti destinati a minori stranieri non accompagnati nel Comune di Massa Marittima. Nessun posto risultava invece finanziato per l’accoglienza ordinaria degli adulti»

«Uno scenario molto diverso emerge osservando i Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas). Secondo il Rapporto sull’immigrazione in Toscana 2026 della Regione Toscana, nell’aprile 2026 erano 663 le persone accolte nei CAS della provincia di Grosseto, con un’incidenza di 3,1 persone ogni mille abitanti, contro una media regionale di circa 2,2. Un dato che colloca Grosseto al secondo posto in Toscana per incidenza, dopo Siena».

«Il quadro è evidente: siamo ultimi per posti nel sistema di accoglienza integrata e secondi per incidenza delle persone ospitate nei centri straordinari. Questo significa che il bisogno di accoglienza esiste ed è già parte della realtà del nostro territorio, ma viene affrontato prevalentemente attraverso strutture nate per rispondere a situazioni emergenziali, mentre rimangono marginali i percorsi di inclusione più strutturati».

«La differenza tra questi due modelli non è soltanto organizzativa. Il Sai, attraverso progetti promossi dagli enti locali, consente di realizzare un’accoglienza diffusa e accompagnata: corsi di lingua italiana, formazione, inserimento lavorativo, orientamento e ricerca di un’autonomia abitativa. Un percorso che favorisce anche la conoscenza reciproca e le relazioni con le comunità locali».

«Nei Cas, invece, le opportunità di accompagnamento sono più limitate. Con le modifiche introdotte dal Decreto Cutro (D.L. 20/2023, convertito nella L. 50/2023, art. 6-ter), sono stati esclusi dalle prestazioni obbligatorie alcuni servizi fondamentali, tra cui i corsi di italiano, l’assistenza psicologica e i servizi di orientamento legale e al territorio».

«Per Europa Verde Grosseto questa situazione pone una questione politica e amministrativa precisa. L’adesione al Sai è una scelta volontaria degli enti locali: costruire una rete territoriale di accoglienza integrata significa quindi assumersi la responsabilità di investire nell’inclusione, anziché limitarsi a gestire l’emergenza. Per questo proponiamo che il Comune di Grosseto, insieme alla Provincia e alle altre amministrazioni comunali interessate, promuova nuovi progetti Sai. Un modello di accoglienza diffusa, basato su appartamenti e strutture di piccole dimensioni, che coinvolga il Terzo settore, COeSO – Società della Salute, i servizi sanitari e i Centri per l’impiego. L’obiettivo è costruire percorsi concreti di autonomia, mettendo in rete le competenze e le risorse già presenti sul territorio».

«C’è inoltre un’opportunità immediata che l’attuale amministrazione dovrebbe valutare. Il Ministero dell’Interno ha pubblicato nuovi bandi per il finanziamento di 3.202 posti Sai, con scadenza prorogata al 10 dicembre 2026».

«Chiediamo quindi ai comuni della nostra provincia e in particolare modo al Comune di Grosseto di chiarire pubblicamente se intendono partecipare a questo avviso e presentare un progetto per accedere alle risorse disponibili. L’accoglienza è già una realtà della nostra provincia. La questione è decidere se continuare ad affrontarla prevalentemente in termini emergenziali oppure investire in un sistema capace di costruire inclusione, autonomia e opportunità, per le persone accolte e per l’intera comunità».