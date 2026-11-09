GROSSETO – «La seduta di venerdì della Quarta Commissione, richiesta dalle opposizioni di Partito Democratico, Grosseto Città Aperta e Azione, ha costretto l’Amministrazione a far cadere la maschera sul futuro di Via Edgardo Sogno.

La presunta “soluzione mediata” presentata dall’assessore all’urbanistica, Fabrizio Rossi, non è stato alcun gesto di generosità, ma la dimostrazione che la proposta iniziale era insostenibile e che la protesta dei 600 cittadini firmatari della petizione ha colto nel segno».

A dichiararlo, in una nota congiunta, sono i consiglieri comunali della coalizione di minoranza.

«Su un punto fondamentale non ci saranno sconti: l’unica variazione accettabile per il quartiere è lo stop definitivo ai 40 appartamenti. Spostare le cubature da un lato all’altro del lotto non è una mediazione, è una soluzione che non risponde alle richieste e non risolve i problemi».

«È evidente che introdurre centotrenta abitanti, con il corredo di settanta/ottanta autovetture, in un’area già antropizzata e caratterizzata da un reticolo di strade strette provocherà seri disagi in termini di viabilità, parcheggi, transito dei mezzi di soccorso e impatto acustico».

«I residenti chiedono il rispetto della destinazione a verde sportivo per la nascita di un vero Parco Urbano e dello Sport, fruibile e alberato. D’altronde già oggi quell’area è libera, a verde, e la destinazione urbanistica prevede un impianto sportivo. In Commissione ci è stato spiegato che quella previsione non è mai stata attuata e che proprio per questo l’area può essere destinata ad altro».

«Il paradosso è evidente: per anni il Comune ha lasciato inattuata una propria previsione e ora quella stessa inazione diventa un argomento per giustificarne la cementificazione».

Particolarmente netto anche il punto sollevato dall’opposizione sul fronte della viabilità e della bretella via de Barberi–Aurelia Sud:

«Allo stesso modo è paradossale che l’assessore Rossi pretenda di scaricare sul quartiere Pizzetti i problemi di viabilità provocati, su via de Barberi, dal non aver ancora realizzato la bretella di collegamento con via Aurelia Sud. Questa amministrazione, dopo aver colpevolmente stralciato il progetto preesistente, è oggi in grave ritardo anche rispetto alla nuova bretella».

«Risale infatti alla primavera del 2024 la convenzione stipulata con la Provincia, che ha messo a disposizione i propri terreni, con la quale il Comune da par suo si impegnava a realizzare l’opera, che pure qualificava come «impellente». Peccato che dopo due anni e mezzo siamo ancora alla bozza dello studio di fattibilità».

La richiesta della coalizione unita è ferma: «La delibera di Via Edgardo Sogno va immediatamente sospesa e ritirata. L’Amministrazione prenda atto delle criticità esposte dai residenti, rispettando il quartiere e la sua vivibilità».