GROSSETO. «Sindaci, fate attenzione a ciò che mettete nei piatti dei nostri figli», questa la preoccupazione manifestata da Coldiretti Grosseto in una lettera inviata agli amministratori della provincia di Grosseto. Il motivo è la predisposizione dei bandi di assegnazione per i servizi di ristorazione pubblica nelle scuole.

Il tema che Coldiretti porta all’attenzione delle amministrazioni comunali cittadini è quello della stretta connessione tra alimentazione e salute.

Da qui scaturisce la richiesta di escludere dalle gare per la refezione pubblica scolastica tutti quei cibi e bevande formulati ottenuti con l’aggiunta di additivi sintetici, quali edulcoranti, emulsionanti, coloranti ed esaltatori di sapidità artificiali.

Si tratta di prodotti industriali, creati in laboratorio utilizzando ingredienti a basso costo, dannosi per la salute, che non dovrebbero essere presenti nei piatti delle mense scolastiche, così come nei distributori automatici. La correlazione tra il loro consumo abituale e malattie come obesità, diabete, malattie cardiovascolari, ipertensione e diversi tipi di tumori è ormai di evidenza scientifica, come confermano studi e ricerche.

Il modello da seguire è, secondo Coldiretti, quello di Roma Capitale che ha privilegiato la fornitura di pasti realizzati con materie prime fresche biologiche, di stagione, a filiera corta (km zero) e prodotti certificati Dop e Igp, eliminando il meccanismo di aggiudicazione a ribasso e premiando invece la qualità dell’offerta. «Una scelta chiara che mette al centro la salute delle nuove generazioni e il valore delle produzioni agricole. Una battaglia nei confronti del quale Coldiretti non è sola – dice l’associazione – A condividerla sono l’81% degli italiani che vorrebbe vietarli, oltre che nelle mense scolastiche, anche in quelle degli ospedali e delle aziende e della ristorazione collettiva».

Castelli «Evitare cibi ultra-processati è una scelta che va a beneficio di tutti»

«Per i Comuni che dovranno andare a bando del servizio mensa questa è una grande occasione per sostituire i cibi ultraformulati con alimenti e ingredienti naturali e di origine agricola. È una scelta che va a beneficio di tutti: delle future generazioni, dei bilanci sanitari perché curare ha un costo, e degli agricoltori, che sono pronti a fornire prodotti a km zero e materie prime agricole di qualità. Una corretta alimentazione è una delle principali forme di prevenzione per tante malattie che possiamo evitare. Questo deve essere il nostro obiettivo – spiega Simone Castelli, presidente Coldiretti Grosseto – Insieme abbiamo la possibilità di trasformare il bando di ristorazione scolastica in un grande atto di consapevolezza per la cura della salute dei bambini».

Secondo gli ultimi dati della Fondazione Aletheia, negli ultimi 25 anni in Italia la prevalenza delle persone affette da obesità è cresciuta del 39%, impegnando circa il 9% della spesa sanitaria nazionale. L’obesità, riconosciuta proprio dal nostro Paese come patologia cronica, complessa, progressiva e recidivante, rappresenta oggi una delle principali emergenze sanitarie a livello italiano e mondiale e di questo passo rischia di essere una delle peggiori piaghe sanitarie del futuro. Una patologia con cui fanno i conti un bambino toscano su quattro in età scolare secondo i dati di Okkio la Salute.

«La preoccupazione degli agricoltori è quella di gran parte degli italiani – ricorda Coldiretti – l’85% ritiene infatti utile introdurre nelle scuole progetti di educazione alimentare fin dall’infanzia, per aiutare i giovani a riconoscere il valore del cibo sano e il suo ruolo nella prevenzione. Ma c’è una maggioranza di cittadini, otto su dieci, che vorrebbe una discesa in campo dell’Unione Europea».

Prevenzione è anche la parola chiave del progetto Campagna Amica «Per la salute» che punta a costruire un’alleanza tra agricoltori, scuola, sanità – concludono da Coldiretti – per contrastare le cattive abitudini alimentari partendo dalla tavola e dalla riscoperta della Dieta Mediterranea, patrimonio dell’Unesco. Una delle attività più importanti previste dal progetto è la presenza dei mercati contadini all’esterno degli ospedali, come quello allestito lo scorso 10 luglio al Misericordia di Grosseto rivolto al personale ospedaliero e ai famigliari dei pazienti».