GROSSETO – Grande festa all’Aurelia Antica per la diciassettesima tappa del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma, con 103 atleti che hanno partecipato all’Uban Trail, appuntamento organizzato dall’Asd Skeep (foto di Roberto Malarby). Una giornata di sport, agonismo e grande partecipazione che ha confermato il successo della manifestazione podistica e l’impegno solidale del sodalizio grossetano. A dare il via, tra gli altri, l’assessore allo sport Fabrizio Rossi, il vicepresidente della Provincia di Grosseto Valentino Bisconti e il presidente Uisp Massimo Ghizzani.

Sul piano agonistico, la gara maschile dell’Uban Trail Aurelia Antica ha incoronato il 17enne Filippo Bonucci dell’Atletica Costa d’Argento, autore di una prova maiuscola che lo ha visto salire sul gradino più alto del podio dopo il secondo posto conquistato nell’edizione del 2025. Alle sue spalle, a completare il podio assoluto maschile sono stati Giacomo Casini della SBR3 e Andrea Zombardo della Mens Sana Siena. Nella competizione femminile è tornata al successo Katarzyna Anna Stankiewicz del Team Marathon Bike, che ha firmato così il suo terzo trionfo assoluto all’Aurelia Antica Urban Trail. A seguire, Marcella Municchi dell’Atletica Costa d’Argento e Lujeta Zefi della Uisp Abbadia San Salvatore.

Passando alle categorie, tra gli uomini si sono imposti Davide Borselli dell’Atletica Costa d’Argento nella categoria A, Simone Marconi della Polisportiva Montalto nella B, Emiliano Voltolini nella C, Gianluca Collicci del Team Marathon Bike nella D, Massimo Martellini del Team Marathon Bike nella E, Claudio Nottolini della Uisp Abbadia San Salvatore nella F, Giuseppe Agnelli del Reale Stato dei Presidi nella G e Loriano Sonnati del Team Marathon Bike nella H. Tra le donne le vittorie di categoria sono andate a Giulia Montecchi nella categoria I, Daria Rapaccini della Rinascita Montevarchi nella L e Antonella D’Auria dell’Asd IV Stormo nella M.

Il movimento podistico provinciale intanto guarda già ai verdetti finali del circuito Corri nella Maremma. Quando mancano ancora quattro tappe alla conclusione della kermesse, il circuito ha già emesso infatti un nuovo verdetto matematico nella categoria I: la vittoria è andata a Ilaria Cinquegrana dell’Asd IV Stormo.