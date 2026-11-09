GAVORRANO – Hanno spaccato uno dei vetri posteriori dell’auto per introdursi nell’abitacolo e portare via il volante. È quanto accaduto lo scorso 30 ottobre a Filare, nel comune di Gavorrano, dove una Mercedes è stata presa di mira dai ladri.

I malviventi, dopo aver infranto uno dei vetri posteriori della vettura, sono riusciti ad accedere all’interno dell’abitacolo, smontando e rubando il volante. Un furto mirato, che ha lasciato il proprietario con l’auto danneggiata e privata di un componente fondamentale.

Non si tratta di un episodio isolato. Le auto Mercedes continuano a essere nel mirino dei ladri in provincia di Grosseto, dove nell’ultimo anno sarebbero stati messi a segno decine di colpi analoghi. Una serie di furti che interessa diverse zone del territorio provinciale e che vede proprio i volanti delle vetture della casa automobilistica tedesca tra gli obiettivi dei malviventi.

L’episodio di Filare si aggiunge così a una lunga serie di furti che destano preoccupazione tra i proprietari di queste vetture. Resta da chiarire se dietro i diversi episodi possa esserci la stessa mano o se si tratti di gruppi distinti che agiscono con modalità simili.