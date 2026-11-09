FOLLONICA – Si è svolto un incontro istituzionale dedicato all’illustrazione dell’Accordo di programma per la riconversione industriale e il rilancio produttivo dello stabilimento Sol.Tiox, situato nell’area del Casone di Scarlino.

Alla riunione, che ha visto la partecipazione dei consiglieri provinciali di Grosseto e dei consiglieri comunali di Follonica, Scarlino e Gavorrano, sono intervenuti il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani, la sindaca di Scarlino Francesca Travison e la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri, che hanno illustrato congiuntamente i contenuti e gli obiettivi dell’intesa.

L’incontro è stato promosso per consentire a tutti i consiglieri di conoscere e approfondire un accordo di particolare rilevanza per il futuro economico, occupazionale e ambientale del territorio, in vista dei successivi passaggi nei rispettivi Consigli.

Al centro dell’Accordo vi è il rilancio di un sito industriale di rilevanza strategica non soltanto per l’economia locale e regionale, ma per l’intero sistema produttivo nazionale. Lo stabilimento Sol.Tiox rappresenta infatti l’unica realtà italiana dedicata alla produzione di biossido di titanio, una materia prima fondamentale per numerose filiere industriali.

L’intesa punta a garantire la continuità e il rafforzamento delle attività produttive, attraverso l’integrazione industriale con Nuova Solmine, la salvaguardia dell’occupazione e un importante programma di investimenti, pari a circa 57 milioni di euro, destinati all’ammodernamento degli impianti, all’innovazione tecnologica, alla sicurezza e al miglioramento delle prestazioni ambientali.

Un ruolo centrale nell’Accordo è riservato agli impegni per la tutela dell’ambiente e la sostenibilità delle attività industriali. Il percorso prevede interventi per una gestione più sostenibile dei residui di lavorazione, compresi i gessi rossi, lo sviluppo di tecnologie per il recupero e la valorizzazione dei materiali, la protezione delle acque di falda e la messa in sicurezza e riqualificazione ambientale delle aree interessate, con particolare attenzione anche alle situazioni di criticità pregresse.

L’obiettivo condiviso è quello di accompagnare la ripresa produttiva con un percorso concreto di miglioramento delle condizioni ambientali, attraverso impegni che coinvolgono l’azienda e le istituzioni ai diversi livelli, nel rispetto delle rispettive competenze.

L’Accordo, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale della Toscana il 2 novembre 2026, definisce inoltre un quadro di collaborazione tra Governo, Regione, Provincia, Comuni e soggetti industriali per sostenere gli investimenti, favorire l’innovazione e accompagnare lo sviluppo del polo produttivo.

«La ripartenza e il consolidamento dello stabilimento Sol.Tiox rappresentano un obiettivo di grande importanza, che va ben oltre i confini dei nostri territori. Parliamo di un polo industriale strategico per l’economia nazionale, la cui continuità produttiva significa tutelare posti di lavoro, competenze e un patrimonio industriale che non possiamo permetterci di disperdere. Abbiamo voluto condividere i contenuti dell’Accordo con tutti i consiglieri provinciali e comunali, nella convinzione che una scelta così importante debba essere affrontata con piena consapevolezza e con il massimo coinvolgimento delle istituzioni», dichiarano congiuntamente il presidente della Provincia Francesco Limatola e i sindaci Matteo Buoncristiani, Francesca Travison e Stefania Ulivieri.

La riunione, di carattere informativo e non deliberativo, ha rappresentato un momento di confronto preliminare rispetto ai prossimi passaggi istituzionali.

L’Accordo di programma sarà ora sottoposto all’esame e all’approvazione del Consiglio provinciale di Grosseto e dei Consigli comunali di Follonica, Scarlino e Gavorrano, secondo le rispettive competenze, per procedere successivamente alla sua formalizzazione e attuazione.