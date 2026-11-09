SORANO. «Il diritto di fare opposizione è sacrosanto: interrogazioni, accessi agli atti, domande scomode sono il sale della democrazia», dicono da Sorano Rinnovamento Comune. «Ma c’è un limite oltre il quale la vigilanza diventa ostruzionismo e la critica fine a se stessa. E la democrazia vera non si esaurisce nei comunicati: si pratica sedendosi ai tavoli dove i cittadini portano i loro problemi», proseguono.

«È qui che la minoranza si ferma – dicono dalla lista di maggioranza – Alla richiesta del Comune di indicare i nominativi per la Consulta di frazione, Ugo Lotti e Luciano Nucci hanno risposto con una comunicazione ufficiale datata 30 ottobre: non intendono farne parte. Un boicottaggio di uno strumento di partecipazione pensato per la popolazione».

«Non è un dettaglio – proseguono – è l’ennesima prova, dicono dalla maggioranza, che l’obiettivo dell’opposizione è rovesciare chi governa, non servire il Comune. E la Consulta la voleva proprio Lotti, quando era sindaco. Dopo aver perso le elezioni, però, non va più bene. Cosa è cambiato? Evidentemente nulla, tranne la poltrona. Quando governava lui era un comodo strumento di visibilità e di consenso, dentro una gestione che la maggioranza giudica tutt’altro che aperta al confronto. All’opposizione è diventata inutile».

«Lo stesso copione va in scena in aula – puntualizzano – presenze rade, dichiarazioni di voto che non arrivano mai, interrogazioni a risposta scritta pensate per finire sui giornali più che per ottenere risposte. Così i cittadini, che sulla stampa cercano chiarezza, trovano soltanto confusione. Di soluzioni, nemmeno l’ombra: solo demolizione».

«Non sempre i consiglieri di minoranza sono presenti alle sedute – affermano dalla maggioranza – e quando partecipano capita che votino a favore delle nostre proposte, per poi attaccare l’amministrazione sui giornali nei giorni successivi. Se una proposta viene votata, si spieghi ai cittadini cosa si condivide e cosa si contesta. Non si può approvare nelle sedi istituzionali e raccontare tutta un’altra storia fuori. La coerenza dovrebbe essere il primo requisito di chi ricopre un ruolo pubblico».

«Non intendiamo farci trascinare nella polemica e preferisce concentrarsi sul mandato – proseguono – La Consulta resta un’occasione concreta per dare voce alle frazioni, raccogliere segnalazioni e costruire un dialogo diretto con i cittadini».

«Andremo avanti – concludono – Perché un Comune è davvero vivo solo quando ogni borgo, ogni via e ogni comunità hanno qualcuno che le ascolta. La Consulta sarà la casa di chi ha a cuore il proprio territorio. Le porte restano aperte: a chi vorrà entrare, buon lavoro».