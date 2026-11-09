SCARLINO – Scarlino si prepara a celebrare San Martino di Tours, patrono del paese, con un pomeriggio dedicato alla tradizione religiosa e alla partecipazione della comunità. Mercoledì 11 novembre torna la festa patronale, un appuntamento che ogni anno riunisce i cittadini nel segno di una ricorrenza profondamente legata alla storia e all’identità del territorio.

Il programma prenderà il via alle ore 16.00 con la processione e la Santa Messa nella chiesa di San Martino, durante la quale si terrà anche la tradizionale benedizione del vino novello.

Alle ore 17.00 le celebrazioni proseguiranno nella sala consiliare del Comune, dove sarà allestita una mostra dei lavori realizzati dai bambini delle scuole locali in onore di San Martino. Alle 17.30 è previsto un rinfresco offerto dalla Pro Scarlino. L’evento vedrà la partecipazione della Società Filarmonica Città di Grosseto.

«La festa di San Martino è una ricorrenza alla quale la nostra comunità è particolarmente legata – dichiara il sindaco Francesca Travison –. È un’occasione per ritrovarci e condividere una tradizione che appartiene alla storia del nostro paese e che continua a essere tramandata di generazione in generazione. Come Amministrazione siamo felici di contribuire a mantenere vivo questo appuntamento, che rappresenta anche un momento importante di partecipazione e di incontro tra i cittadini».

Particolare attenzione sarà dedicata anche quest’anno ai più piccoli, protagonisti della mostra allestita in sala consiliare.

«Il coinvolgimento dei bambini è uno degli aspetti più belli di questa giornata – sottolinea il vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione Michele Bianchi –. Attraverso i loro lavori, gli alunni hanno l’opportunità di conoscere e interpretare una tradizione del nostro territorio, diventandone a loro volta parte. Ringrazio gli insegnanti per la collaborazione e per l’impegno con cui accompagnano i bambini in queste attività, che contribuiscono a rafforzare il legame tra la scuola e la comunità».

Un altro momento della giornata sarà dedicato alla benedizione del vino novello.

«Abbiamo voluto costruire un programma che, accanto alla celebrazione religiosa, offrisse occasioni di incontro e convivialità – spiega l’assessore Giorgio Maestrini –. La benedizione del vino novello richiama una tradizione del nostro territorio, mentre la mostra dei bambini e il momento musicale arricchiscono la giornata coinvolgendo generazioni diverse. Un ringraziamento particolare va alla Pro Scarlino, che offrirà il rinfresco, alla Società Filarmonica Città di Grosseto e a tutte le persone che collaborano alla riuscita della festa».

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni.