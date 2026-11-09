GAVORANO. In merito alle recenti criticità riscontrate nella gestione dei rifiuti urbani, l’Amministrazione comunale intende informare la cittadinanza su quanto sta accadendo nelle frazioni interessate dal nuovo servizio di raccolta porta a porta.

Dal 19 ottobre scorso è stata avviata in alcune zone del territorio la transizione verso il ritiro domiciliare dei rifiuti. Il piano operativo prevedeva che, durante questa prima fase di passaggio, venisse comunque garantito il regolare e continuo svuotamento dei preesistenti cassonetti di prossimità, per accompagnare i cittadini nel cambiamento ed evitare disagi.

«Tuttavia, a causa di problematiche di natura tecnica e organizzativa non imputabili alla volontà né alle responsabilità dell’Amministrazione comunale, il servizio di svuotamento dei vecchi bidoni ha subito un’improvvisa e incontrollata interruzione, generando accumuli di rifiuti e situazioni di degrado inaccettabili», ricorda l’amministrazione in una nota.

L’Amministrazione, precisa il Comune stesso in una nota, si è immediatamente attivata nei confronti della società gestrice del servizio, inviando solleciti formali e urgenti per pretendere:

Il ripristino immediato dei giri di svuotamento dei cassonetti di prossimità ancora presenti;

La pulizia e bonifica straordinaria delle aree circostanti ai punti di raccolta deteriorati;

Il rispetto rigoroso degli standard di decoro urbano previsti dal contratto di servizio.

«Comprendiamo perfettamente il disagio e la rabbia dei cittadini in questo momento di transizione – dichiara l’Amministrazione – ed è doveroso chiarire che non vi è stata alcuna disposizione comunale che autorizzasse la sospensione del ritiro nei vecchi bidoni. Stiamo esercitando la massima pressione sul gestore affinché la situazione torni alla normalità nel più breve tempo possibile».

«Ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione e la pazienza dimostrate», conclude.