CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Il Comune si congratula con l’architetto Luigi Rafanelli, insignito del Premio alla Carriera In/architettura 2026 – Toscana, prestigioso riconoscimento assegnato nell’ambito della cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, a Firenze. Alla premiazione era presente, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore Walter Massetti.

I Premi, promossi dall’Istituto nazionale di architettura (In/Arch) e dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), in collaborazione con Archilovers, rappresentano un importante osservatorio sulla qualità dell’architettura italiana. Il riconoscimento attribuito a Luigi Rafanelli premia oltre sessant’anni di attività professionale, durante i quali l’architetto ha saputo distinguersi per la qualità dei suoi progetti, l’attenzione al paesaggio e la capacità di interpretare le caratteristiche dei territori nei quali ha operato.

«A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità castiglionese rivolgo a Luigi Rafanelli le più sincere congratulazioni per questo importante e meritato riconoscimento – dichiara la sindaca Elena Nappi – Per Castiglione della Pescaia il suo nome non è solo quello di un affermato professionista, è una figura che ha contribuito a costruire una parte della storia architettonica del nostro territorio. È motivo di orgoglio vedere riconosciuto a livello regionale il valore di una carriera così lunga e significativa».

Luigi Rafanelli

Nato a Viareggio nel 1937 e laureato in architettura a Firenze nel 1965, Luigi Rafanelli ha avviato la propria carriera professionale tra Firenze e la Libia, dove ha lavorato a importanti progetti a Tripoli. Ha consolidato la propria attività in Maremma, diventando una figura di riferimento per l’architettura contemporanea del territorio grossetano.

A Castiglione della Pescaia ha lasciato un segno significativo attraverso numerosi interventi, tra i quali spicca il complesso residenziale Residence Sole Maremma, in località Val delle Cannucce. Proprio tre opere appartenenti a questo complesso gli valsero già nel 1990 il riconoscimento IN/ARCH Toscana. Tra il 2004 e il 2006, inoltre, otto sue realizzazioni sono state inserite nella catalogazione della Soprintendenza di Siena e Grosseto tra gli esempi più significativi di architettura contemporanea della provincia.

Dal 2009 Rafanelli ha esteso la propria esperienza anche all’interior design e agli allestimenti culturali, collaborando, tra l’altro, alla realizzazione di importanti mostre archeologiche a Vetulonia insieme alla figlia Simona Rafanelli, direttrice del Museo civico archeologico Isidoro Falchi (MuVet). Anche l’altra figlia, Marica, ha seguito le orme paterne intraprendendo la professione di architetto.

La sua lunga esperienza professionale è stata raccontata anche attraverso importanti pubblicazioni, tra cui il volume “60 anni di architettura contemporanea – Luigi Rafanelli Architetto” e la monografia “La Castiglione della Pescaia di Luigi Rafanelli”, che documenta il rapporto profondo tra il professionista e la cittadina maremmana.