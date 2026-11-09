Sul posto, scattata la segnalazione, sono tempestivamente intervenuti gli operatori sanitari del 118 e la Polizia municipale , già presenti sul luogo per gestire la situazione. Vista l’impossibilità di accedere all’interno dell’immobile e la riluttanza ad aprire, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Manciano .

L’operato dei pompieri si è rivelato fondamentale: con grande calma, professionalità e tatto, i vigili sono riusciti a instaurare un dialogo, rassicurando la persona e facendola sentire protetta e al sicuro. Grazie a questo approccio empatico, la porta è stata finalmente aperta.