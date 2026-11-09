MANCIANO — Momenti di apprensione nel primo pomeriggio a Manciano, intorno alle ore 13, per un soccorso ad una persona che si trovava all’interno della propria abitazione e che non voleva saperne di aprire la porta.
Sul posto, scattata la segnalazione, sono tempestivamente intervenuti gli operatori sanitari del 118 e la Polizia municipale, già presenti sul luogo per gestire la situazione. Vista l’impossibilità di accedere all’interno dell’immobile e la riluttanza ad aprire, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Manciano.
L’operato dei pompieri si è rivelato fondamentale: con grande calma, professionalità e tatto, i vigili sono riusciti a instaurare un dialogo, rassicurando la persona e facendola sentire protetta e al sicuro. Grazie a questo approccio empatico, la porta è stata finalmente aperta.
Una volta rientrata la situazione di stallo, la persona è stata affidata alle cure del personale sanitario per i controlli del caso, concludendo l’intervento in sicurezza.