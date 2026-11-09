GROSSETO – Inizio di settimana con il tempo destinato a cambiare in Maremma. Oggi, lunedì 9 novembre, il cielo sarà variabile, con nuvole alternate a schiarite e un peggioramento dalla serata. Domani, martedì 10 novembre, arriveranno invece piogge più diffuse, accompagnate da venti di Scirocco e temperature ancora miti per il periodo.

Lunedì 9 novembre: nuvole in aumento

La giornata di oggi sarà caratterizzata da condizioni generalmente asciutte su buona parte della provincia, con qualche apertura soprattutto nelle ore centrali. Dal tardo pomeriggio aumenterà la nuvolosità, con possibili deboli piogge in serata.

A Grosseto temperature tra 11 e 17 gradi. A Follonica si arriverà a 18 gradi, mentre a Massa Marittima si resterà tra 12 e 15 gradi. Sull’Amiata, ad Arcidosso, valori tra 11 e 14 gradi. Più mite la costa meridionale, con Porto Santo Stefano tra 14 e 18 gradi.

Martedì 10 novembre: arrivano le piogge

Domani il peggioramento interesserà gran parte della Maremma, con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni soprattutto tra la notte e il pomeriggio. Un miglioramento è previsto dalla serata, quando le piogge tenderanno gradualmente ad attenuarsi.

Le temperature resteranno elevate: a Grosseto si potranno raggiungere i 20 gradi, così come a Follonica e sull’Argentario. A Massa Marittima massime intorno ai 17 gradi, mentre ad Arcidosso si arriverà a 15 gradi.

Vento di Scirocco e mare mosso

Martedì attenzione anche al vento, che soffierà da sud-est, con raffiche più sostenute lungo la costa e sull’Arcipelago. Il mare tenderà a diventare molto mosso. Il Centro funzionale regionale conferma un quadro di precipitazioni diffuse sulla Toscana, con fenomeni più intensi nelle province settentrionali.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo