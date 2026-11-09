FIRENZE – Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, è stato eletto vicepresidente della Commissione Politiche Europee.

“Un ruolo importante, collegato ai lavori della Commissione Sviluppo rurale e Agricoltura, così da cercare di sviluppare iniziative, anche a livello europeo, in tema di politiche agricole, turistiche ed economiche – spiega Minucci -. Un lavoro che intendo tradurre in azioni concrete sul territorio toscano e grossetano, affinché cittadini e imprese possano beneficiare in modo più efficace delle politiche e delle risorse europee”.

“Oggi, purtroppo, la capacità di intercettare e valorizzare le opportunità europee sul nostro territorio non si è ancora vista con la necessaria attenzione ed efficacia. Dobbiamo lavorare affinché le risorse e gli strumenti messi a disposizione dall’Europa vengano utilizzati in modo strategico. Solo così possiamo dare alle nostre imprese maggiore competitività e attrattività, trasformando le potenzialità della Toscana e della Maremma in occasioni concrete di crescita e lavoro – sottolinea Luca Minucci -. Penso, ad esempio, alla tutela del marchio Made in Italy e alla valorizzazione della qualità, che rappresenta l’elemento distintivo delle nostre produzioni. È anche indispensabile intervenire sulla semplificazione: troppe procedure burocratiche rallentano e scoraggiano gli imprenditori. Serve meno burocrazia e più concretezza. Lavorerò anche su questo fronte”.