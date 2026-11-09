GROSSETO – Una vittoria individuale con primato personale, due importanti piazzamenti nelle classifiche di società e una serie di risultati positivi nelle gare giovanili. È il bilancio dell’Atletica Grosseto Banca Tema alla Festa della Marcia, disputata sabato allo Stadio Danilo Innocenti di Sesto Fiorentino, appuntamento valido come settima prova del Trofeo Toscano di Marcia. A firmare il risultato più significativo della giornata è stato Riccardo Rabai, primo assoluto nei 3 km maschili con il tempo di 12:48.6, nuovo primato personale.

Classe 2009, Rabai è ormai uno dei riferimenti della marcia italiana giovanile. La sua stagione è stata caratterizzata da una progressione costante e da importanti risultati a livello nazionale e internazionale. Nel 2024 si era laureato campione italiano Cadetti, mentre nel 2025 aveva conquistato il bronzo ai Campionati Italiani Allievi Indoor di Ancona, confermando il proprio valore anche nel passaggio alla nuova categoria. La stagione 2026 ha rappresentato un ulteriore salto di qualità. A febbraio è arrivata la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Allievi Indoor, mentre a giugno, proprio sulla pista di casa dello Stadio Carlo Zecchini, Rabai ha conquistato un altro secondo posto tricolore nei 5.000 metri di marcia, fermando il cronometro a 21:10.65 e guadagnandosi la convocazione per i Campionati Europei Under 18 di Rieti.

Nella rassegna continentale, disputata nel mese di luglio, il grossetano ha ottenuto un significativo quarto posto nei 5.000 metri di marcia, confrontandosi con i migliori specialisti europei della categoria. Un risultato che ha confermato la sua presenza tra i giovani marciatori più competitivi del panorama internazionale. In autunno è arrivata un’altra conferma ai Campionati Italiani Allievi dei 10 km su strada di Imola, dove il portacolori biancorosso ha conquistato la medaglia d’argento in 42:47, migliorando di oltre tre minuti il precedente primato personale sulla distanza. A Sesto Fiorentino, la nuova vittoria e l’ulteriore progresso cronometrico sui 3 km completano una stagione particolarmente significativa.

Dietro la crescita di Rabai e dei giovani marciatori dell’Atletica Grosseto Banca Tema c’è il lavoro di Fabrizio Pezzuto, responsabile e allenatore del settore marcia della società biancorossa. Una figura di riferimento per il movimento grossetano, che segue quotidianamente la preparazione degli atleti e il loro percorso di crescita, accompagnandoli dalle categorie giovanili fino agli appuntamenti nazionali e internazionali. Il percorso di Rabai rappresenta uno dei risultati più significativi di questo lavoro, ma i piazzamenti ottenuti a Sesto Fiorentino anche dagli altri atleti testimoniano la presenza di un gruppo in crescita e di un settore capace di esprimersi con continuità nelle diverse categorie.

La trasferta fiorentina ha portato soddisfazioni anche sul fronte dei Campionati di Società. La formazione maschile Ragazzi dell’Atletica Grosseto Banca Tema ha conquistato il primo posto nella classifica di squadra, mentre la formazione femminile Ragazze ha chiuso al secondo posto.

Nelle gare individuali dei 2 km Ragazzi, Giacomo Buggiani ha ottenuto un brillante secondo posto con il tempo di 9:51.0. Andrea Giomarelli ha terminato al decimo posto in 11:37.0, Giacomo Buzzacarin al quattordicesimo in 12:21.0 e Massimo Sgherri al quindicesimo in 12:34.0.

Nella prova femminile dei 2 km Ragazze, Nicol Campitelli ha conquistato il settimo posto in 11:05.4. Alice Leporini ha chiuso undicesima in 11:35.0, mentre Stella Bellagotti ha terminato al ventesimo posto con il tempo di 12:51.1.

Positiva anche la prova dei Cadetti sui 3 km, dove Leonardo Fonti ha conquistato il secondo posto in 14:32.5. Roberto Scalabrino ha completato la gara al sesto posto con il tempo di 15:46.6.

La Festa della Marcia di Sesto Fiorentino si chiude dunque con un bilancio positivo per l’Atletica Grosseto Banca Tema: la vittoria e il primato personale di Rabai, il primo posto della squadra maschile Ragazzi e il secondo della formazione femminile, oltre ai piazzamenti individuali che confermano la vitalità del settore marcia biancorosso.