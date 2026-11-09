ROSELLE – Incidente stradale nella tarda serata di ieri, domenica 8 novembre, lungo la strada statale 223 Due Mari, conosciuta anche come Senese, nel tratto nei pressi di Roselle, in direzione Grosseto. Nel sinistro, che ha coinvolto una sola automobile, sono rimaste ferite tre persone, tra cui un bambino.

L’allarme è scattato alle 22:54, quando è stato attivato il 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenute l’ambulanza India di Grosseto e la Misericordia di Grosseto.

I tre occupanti del veicolo, un uomo di 53 anni, una donna di 45 anni e un bambino, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto, tutti in codice 2.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gli accertamenti e gli interventi di competenza. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire.