GROSSETO – Tre auto coinvolte e traffico rallentato nell’incidente a Grosseto nord avvenuto questa mattina, 9 novembre, poco prima delle 8, sulla rampa di accesso alla quattro corsie. Due vetture si sono scontrate frontalmente, mentre la terza ha subito un urto laterale. Soccorsi e rilievi sono tuttora in corso.

La dinamica dello scontro

Secondo le prime informazioni, l’impatto più violento è stato quello frontale tra due delle tre auto; la terza, invece, è rimasta coinvolta con un urto sulla parte laterale del muso. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro come sia avvenuta la sequenza degli scontri: saranno infatti i rilievi in corso a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.

Soccorsi e rilievi sul posto

Subito dopo l’allarme sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i soccorritori della Croce rossa. Gli agenti si occupano dei rilievi e della gestione della viabilità, mentre i soccorritori hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. Al momento non si conoscono le condizioni degli occupanti dei tre veicoli, né il numero di eventuali feriti.

Traffico rallentato nell’ora di punta

L’incidente è avvenuto in uno dei momenti più trafficati della giornata, quando molti automobilisti si spostano per raggiungere il posto di lavoro o accompagnare i figli a scuola. Lo svincolo di Grosseto nord, inoltre, è uno dei principali accessi alla quattro corsie come alla città, e ogni mattina è percorso da numerosi pendolari. Per questo la circolazione nella zona è rallentata: così soccorritori e agenti possono lavorare in sicurezza.

Fino alla fine delle operazioni, chi deve passare dalla zona è invitato alla massima prudenza e, se possibile, a scegliere un percorso alternativo.

Notizia in aggiornamento.

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