GROSSETO. Sabato 7 novembre a Marina di Grosseto si è svolto un importante incontro dedicato alla solidarietà ed alla prevenzione tra i bikers del Lions Club Md 108 Italy e la Lilt Grosseto Aps-Ets.

Una solida alleanza che in questa occasione ha visto i bikers unire la passione per le due ruote alla cura ed attenzione della salute, sottoponendosi a screening urologici, organizzati nell’ambito della campagna annuale Lilt “Novembre Azzurro” (dedicata alla prevenzione dei tumori maschili). Per questa occasione Lilt Grosseto ha deciso di sensibilizzare anche sull’importanza dei controlli dermatologici (mappatura nei).

A coordinare le attività della Lilt la Direttrice Barbara Bricca, che ha organizzato gli screening con la presenza del dr. Riccardo Paolini per la parte urologica e del dr. Domenico Mazzone per la parte dermatologica.

“In sella per la solidarietà” è stato l’evento organizzato dal Club dei Bikers Lions, che al termine della cena ha consegnato un assegno di 5.000,00 euro per sostenere le attività della Lilt di Grosseto attraverso l’acquisto di elettromedicali.

Durante la cena il presidente del club bikers Franco Fazzi e della Lilt Grosseto Renzo Giannoni sono intervenuti ribadendo l’importanza della prevenzione, che inizia con l’adozione di un sano stile di vita e prosegue sottoponendosi periodicamente agli screening di controllo. La diagnosi precoce, uno dei principali obiettivi perseguiti dalla Lilt, si è infatti rivelata un efficace metodo di intervento che consente di aumentare considerevolmente le percentuali di guarigione.