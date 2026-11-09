FOLLONICA – Convenzioni scadute, procedure per i nuovi affidamenti che non sono ancora partite e contributi economici sui quali servono chiarimenti. A Follonica si accende nuovamente il confronto sulla gestione dello sport cittadino. Dopo le polemiche sull’assegnazione delle palestre scolastiche, sei consiglieri comunali di opposizione – Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Giacomo Manni, Andrea Pecorini e Francesca Stella – hanno presentato una nuova domanda d’attualità al sindaco Matteo Buoncristiani e all’assessora allo Sport Azzurra Droghini.

Al centro dell’iniziativa c’è la gestione degli impianti sportivi comunali e, più in generale, il rapporto tra il Comune e le associazioni che organizzano le attività sul territorio. «A Follonica lo sport continua a fare i conti con ritardi, incertezze e mancanza di programmazione», sostengono i consiglieri, secondo i quali il caso delle palestre scolastiche, risolto dopo la protesta annunciata dal Follonica Basket e le iniziative dell’opposizione, «non sembra essere un episodio isolato».

La situazione, proseguono, sarebbe il segnale di un problema più ampio: «A Follonica lo sport sembra essere diventato il settore in cui l’amministrazione arriva sempre in ritardo, rincorrendo i problemi invece di prevenirli».

Le convenzioni scadute e gli affidamenti ancora fermi

Tra le questioni sollevate c’è quella delle convenzioni relative al campo da calcio di via Salceta, alla pista Armeni, al Minigolf di via Monte Capanne e al Palagolfo Raul Micheli, scadute tra il 2023 e il 2024.

«Il 30 dicembre 2024, con la deliberazione di Giunta numero 358 e la determinazione dirigenziale numero 1091, il Comune aveva disposto la prosecuzione delle gestioni alle condizioni esistenti fino al 30 giugno 2025, in attesa dei nuovi affidamenti». Procedure che, secondo quanto riportato dai consiglieri, a distanza di oltre un anno non sono ancora partite.

«Da allora, però, che cosa è successo? Con quali atti è stata disciplinata la gestione degli impianti? Quali procedure sono state avviate e quali sono ancora ferme? E soprattutto, quando si arriverà a nuove concessioni?», chiedono gli esponenti dell’opposizione. Domande alle quali, secondo loro, l’amministrazione «non può continuare a rinviare una risposta».

Il nodo della responsabilità amministrativa

I consiglieri richiamano anche un passaggio contenuto in un decreto sindacale relativo all’attribuzione ad interim della responsabilità dirigenziale del procedimento sugli impianti sportivi. «Nel provvedimento si legge che la segretaria generale, Mariana Masella, alla quale era stata attribuita la responsabilità del settore, non si è resa disponibile agli adempimenti di cui sopra, per motivazioni che richiedono approfondimenti».

Una circostanza sulla quale i consiglieri chiedono chiarimenti: «Vogliamo sapere quali conseguenze abbia avuto questa situazione sulle procedure relative agli impianti sportivi e chi abbia garantito, nel frattempo, la continuità dell’azione amministrativa».

Per l’opposizione, «il caos non può diventare una giustificazione permanente e, soprattutto, non possono essere le società sportive a subirne le conseguenze».

Contributi e costi di gestione: il caso del Palagolfo

Un altro capitolo riguarda le risorse economiche destinate alle associazioni. I consiglieri chiedono di conoscere gli impegni di spesa, le somme già liquidate e quelle ancora da pagare per il terzo e quarto trimestre del 2025 e per il primo e secondo trimestre del 2026. Chiedono inoltre informazioni sui contributi previsti per i periodi successivi e sui tempi effettivi di erogazione.

Particolare attenzione viene riservata a Follonica Sport e alla gestione del Palagolfo Raul Micheli. «Il contributo comunale non risulta aggiornato, nonostante l’aumento dei costi di gestione e manutenzione», affermano i consiglieri, indicando come esempio la Tari, che si aggira intorno ai 14mila euro.

«La nuova convenzione dovrà necessariamente tenere conto di questi oneri e riequilibrare il rapporto tra costi, ricavi e sostegno comunale», sostengono. L’obiettivo, spiegano, è evitare che le società debbano farsi carico di spese sempre più elevate o che siano costrette a trasferirle sulle famiglie attraverso aumenti delle quote e delle tariffe.

L’opposizione chiede anche che le associazioni vengano coinvolte prima della definizione dei nuovi bandi e dei criteri di assegnazione: «Non si può decidere il futuro dello sport cittadino senza ascoltare chi lo sport lo pratica e lo tiene in piedi ogni giorno».

«Le società non possono vivere nell’incertezza»

Nel finale i sei consiglieri richiamano il ruolo delle associazioni sportive, considerate un patrimonio sociale ed educativo per la città. «Offrono opportunità di crescita, inclusione e aggregazione, sostengono le famiglie e contribuiscono anche all’attrattività turistica della città», ricordano. Per continuare a svolgere questa funzione, però, hanno bisogno di «una politica sportiva seria, di risorse adeguate e di un Comune che sia interlocutore affidabile».

La conclusione è una critica diretta all’amministrazione: «Il problema è che a Follonica, oggi, per fare sport bisogna prima riuscire a superare gli ostacoli del Comune. Le società non possono vivere nell’incertezza, le famiglie non possono pagare il conto dei ritardi e gli impianti pubblici non possono essere gestiti a colpi di proroghe e soluzioni dell’ultimo minuto».