GROSSETO – Un’edizione dedicata a un tema delicato e universale, quello della morte, del limite e del senso della vita. È questo il bilancio dell’undicesima Settimana della Bellezza, organizzata dalla Diocesi di Grosseto e conclusasi il 31 ottobre. A raccontare il significato dell’iniziativa è Giacomo D’Onofrio, responsabile dell’Ufficio comunicazione della Diocesi di Grosseto, ospite della nuova puntata de Il tempo di un caffè, la rubrica video de Il Giunco.

«È stata una bella edizione, l’undicesima, dedicata a un tema anche un po’ complesso per questi nostri tempi, cioè il nostro rapporto con la morte, con il limite, con il senso del finito – racconta D’Onofrio –. Un po’ di timore c’era rispetto alla possibilità di coinvolgere le persone, e invece sono stati dei bei momenti».

Gli incontri e la partecipazione

Tra gli appuntamenti più significativi della manifestazione, D’Onofrio ricorda l’incontro inaugurale con padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, e quello con padre Guidalberto Bormolini, impegnato nello studio e nell’approfondimento dei temi legati all’accompagnamento delle persone nell’ultima fase della vita.

«Sono stati due momenti molto belli, ma ci sono state anche tante altre circostanze che hanno veramente coinvolto le persone».

La scelta di affrontare argomenti così profondi non ha dunque scoraggiato la partecipazione, ma ha offerto occasioni di confronto aperte anche a sensibilità e convinzioni religiose differenti.

Dalla Settimana della Bellezza al Natale

Non è stata casuale neppure la collocazione della manifestazione nell’ultima settimana di ottobre, a ridosso delle ricorrenze di Ognissanti e della commemorazione dei defunti.

«Abbiamo scelto volutamente di concludere il 31 ottobre, proprio per legare la Settimana della Bellezza a queste celebrazioni – spiega D’Onofrio –. Erano i temi che abbiamo trattato da varie angolature, anche con persone non necessariamente di fede cattolica».

Una riflessione che accompagna idealmente verso l’Avvento e il Natale, attraversando le grandi domande dell’esistenza: da dove veniamo, quale sia il significato della vita e quale il nostro destino ultimo.

Una possibile sorpresa a dicembre

Guardando alle prossime settimane, l’attenzione si sposta sulle iniziative che accompagneranno la comunità verso il Natale.

Al momento non sono previsti appuntamenti particolari oltre a quelli tradizionali, ma D’Onofrio anticipa la possibilità di una novità per dicembre.

«Forse una bella novità ci potrebbe essere a dicembre, ma ancora non si può svelare. Non posso dire di più al momento, non sono autorizzato».

Un piccolo mistero che resta dunque aperto, in attesa di conoscere le prossime iniziative della Diocesi di Grosseto.

Guarda la puntata completa de “Il tempo di un caffè” con Giacomo D’Onofrio.

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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