GROSSETO – Automobile che passione! Oramai alla stregua di un elettrodomestico, l’auto continua ad affascinare al punto che, stante le modeste rate mensili con cui possono anche essere acquistate, non è più un segno distintivo di condizione sociale.

A parte questa considerazione di fondo, lanci la prima pietra chi di età avanzata, nella sua storia automobilistica, non annovera una “Cinquecento”. La mitica vettura che negli anni ’60 e dintorni ebbe il suo momento di grande fortuna! La voglia di parlare di questa vetturetta mi è venuta rileggendo la notizia di quel raduno europeo che anni fa si tenne a Garlenda, in quel di Savona.

Un paesino di seicento abitanti che ha addirittura innalzato alla “Cinquecento” un monumento in bronzo, opera dello scultore Antonio Murri. Nata nel 1957, ha avuto diverse versioni: dalla più spartana a quella definita di lusso, dalla “Giardinetta” all’Abarth, alla Giannini, quest’ultime due versioni “arrabbiate” che raggiungevano addirittura i 130/140 chilometri orari.

Sebbene “stretta di spalle” la “Cinquecento” era comunque all’occorrenza anche una “stanza dell’amore”: posto un po’ angusto ma comunque riparato, in cui esternare le effusioni con la propria lei. Il pericolo di ritrovarsi con una gamba infilata nel vano del cambio o di picchiare la schiena sul cruscotto, così come di fare contorsionismo per tornare al proprio posto, erano cose normalissime.

Allora la benzina costava poco e con duemila lire o poco più si faceva il pieno e si girava per lungo e largo la provincia per una quindicina di giorni buoni. Effetto forse degli anni trascorsi, la vetturetta sembrava anche larga e, dato che allora l’auto non era diffusa, il giovane che ne possedeva una era ricercato ed ambito come amico, in quanto assicurava gite e spostamenti.

Naturalmente ognuna delle auto presenti in questi raduni od ancora circolanti in strada come auto d’epoca, sono portatrici di storie: viaggi di nozze, escursioni all’estero, momenti insomma di vita, legati a questa piccola “scatoletta a quattro ruote”.

Parlare di lei ci permette pure una digressione più ampia sull’automobile, soprattutto sulla dipendenza. Una dipendenza che anche oggi molti di noi hanno nei confronti di questo oggetto. C’è chi la spolvera e la lava continuamente, chi la mette in garage e la copre, timoroso che la polvere la righi o le tolga lucentezza. C’è anche chi, pur di eludere un pezzo di strada non asfaltato, allunga il viaggio di chilometri e chilometri.

Qualcuno l’ha anche definita “protesi” e in effetti, per molti, è indispensabile ed insostituibile come un arto artificiale o la dentiera. Siamo convinti che qualche signore, costretto a scegliere tra la fiancata rovinata della propria auto e il tradimento della moglie, opterebbe per quest’ultima ipotesi, pur di salvare l’incolumità della carrozzeria.

Un accenno anche al diffondersi dei “fuoristrada”, per molti pressoché inutili. Il bancario, il medico, l’imprenditore o il commerciante, seduti sullo “scranno” della loro 4 ruote motrici, che affrontano le impervie strade di via Mazzini o via Oberdan, “guadando” Piazza Rosselli, superando la terribile via Roma o i ripidi percorsi di via Bengasi, via Battisti e Piazza De Maria.

Andare al mare è come avventurarsi in Amazzonia e raggiungere la golena dell’Ombrone è come un viaggio nella steppa rossa. È la forza della pubblicità, dell’immagine televisiva, che vuole i “fuoristradisti” belli, forti, pimpanti e con una prosperosa figliola accanto. Così, da buon italiano, anche il maremmano, per non essere da meno, si è fatto ammaliare.

Sorridete? Più che da sorridere, ci sarebbe da piangere!