ORBETELLO – Il Comune di Orbetello ha pubblicato il bando per la concessione del contributo al trasporto a supporto delle famiglie residenti che hanno figli con disabilità, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e che non usufruiscono del trasporto scolastico. È possibile presentare la domanda fino al 20 novembre 2026.

«La nostra amministrazione comunale – sottolinea la vicesindaca Chiara Piccini, che detiene le deleghe al sociale e alla pubblica istruzione – da sempre sostiene le famiglie, in particolar modo quelle più fragili e, nello specifico, offre un sostegno concreto nell’esercizio di un diritto fondamentale come l’istruzione dei propri figli. Rinnoviamo anche quest’anno, quindi, la possibilità delle famiglie con figli con disabilità, che non usufruiscono del trasporto scolastico, a richiedere un sostegno economico per agevolare il raggiungimento dell’istituto di riferimento».

Al netto della verifica dei requisiti, la domanda deve essere redatta sulla apposita modulistica, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Orbetello www.comune.orbetello.gr.it e deve essere consegnata entro il giorno 20 novembre 2026 all’Ufficio Protocollo (Piazza del Plebiscito n. 1), oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC [email protected].

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

1) copia del documento di identità del richiedente

2) copia del certificato di disabilità ai sensi della L. 104/1992

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande compilate in tutte le parti, sottoscritte e corredate dalla suddetta documentazione e che perverranno entro il 20/11/2026 esclusivamente consegnate all’Ufficio Protocollo o inviate da un indirizzo PEC alla PEC del Comune di Orbetello.