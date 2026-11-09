CIVITELLA PAGANICO – Il Comune di Civitella Paganico ha predisposto un nuovo Piano comunale di Protezione Civile, aggiornando lo strumento di pianificazione alle trasformazioni che hanno interessato il territorio e ai nuovi contesti strutturali e ambientali. Un lavoro che punta a rafforzare la capacità di prevenzione e di risposta alle emergenze, attraverso una conoscenza più approfondita dei rischi e una maggiore consapevolezza da parte della popolazione.

Per presentare il nuovo Piano e coinvolgere direttamente i cittadini, l’Amministrazione comunale promuove “Preparati, Partecipa, Proteggi!”, un ciclo di quattro incontri pubblici in programma il 16 e 18 novembre nelle frazioni di Casale di Pari, Paganico, Pari e Civitella Marittima.

“Abbiamo predisposto un nuovo Piano comunale di Protezione Civile per adeguarlo ai cambiamenti che hanno interessato il nostro territorio, sia dal punto di vista strutturale che ambientale – dichiara la sindaca di Civitella Paganico, Alessandra Biondi –. La pianificazione deve essere uno strumento aggiornato, capace di rispondere alle caratteristiche e alle esigenze attuali del Comune. Ma perché sia davvero efficace è fondamentale che i cittadini lo conoscano, sappiano quali rischi possono interessare il territorio e quali comportamenti adottare in caso di emergenza”.

“La Protezione Civile si costruisce insieme ai cittadini: ciascuno deve sentirsi parte attiva e consapevole, perché nei momenti di bisogno la sicurezza della comunità dipende anche dalla capacità di ognuno di sapere come agire e contribuire. Per questo abbiamo scelto di organizzare incontri nelle frazioni: vogliamo condividere il lavoro svolto, ascoltare le osservazioni della comunità e rafforzare insieme la cultura della prevenzione”.

Durante gli appuntamenti, ai quali parteciperanno la sindaca e l’ufficio comunale di Protezione Civile, saranno illustrati i principali contenuti del Piano, con particolare attenzione ai rischi presenti sul territorio, alle misure di prevenzione e ai comportamenti da adottare nelle diverse situazioni di emergenza.

Gli incontri saranno anche un’occasione di confronto diretto con la cittadinanza, che potrà porre domande, segnalare criticità e avanzare proposte. L’obiettivo è rendere la Protezione Civile un tema sempre più vicino alla vita quotidiana delle persone, promuovendo una partecipazione attiva e consapevole.

Il calendario degli incontri

Lunedì 16 novembre 2026

Ore 18.00 – Casale di Pari, Sala Parrocchiale

Ore 20.30 – Paganico, “Casina” del Parco Comunale

Mercoledì 18 novembre 2026

Ore 18.00 – Pari, Sala “Ex Enal”

Ore 20.30 – Civitella Marittima, Sala del Teatro