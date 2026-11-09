GAVORRANO – Un incontro per ricordare Giulia Cecchettin, riflettere sulla violenza contro le donne e promuovere una cultura fondata sul rispetto.

(Foto: profilo Facebook Gino Checchettin)

Venerdì 20 novembre, alle 17.30, la biblioteca comunale “Elena Maestrini” di Gavorrano ospiterà la presentazione del libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”, scritto da Gino Cecchettin.

L’autore parteciperà all’iniziativa in collegamento. L’appuntamento rientra nel programma di sensibilizzazione “No alla violenza sulle donne” e sarà aperto a tutta la cittadinanza.

Gino Cecchettin è il padre di Giulia, la giovane studentessa uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel novembre 2023, un caso di femminicidio che ha profondamente colpito l’Italia e acceso una vasta riflessione pubblica sulla violenza di genere. Dopo la tragedia, Cecchettin si è impegnato nella sensibilizzazione sul tema, anche attraverso il racconto della propria esperienza e la promozione di iniziative dedicate al rispetto e alla prevenzione della violenza.

Cecchettin è inoltre presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, nata per trasformare il ricordo della giovane in un impegno concreto contro la violenza di genere e per promuovere una cultura del rispetto.

Il libro, scritto insieme a Marco Franzoso e pubblicato da Rizzoli, è una lunga lettera alla figlia, ma anche una riflessione sulle radici culturali della violenza, sul ruolo delle famiglie e sull’importanza dell’educazione. Attraverso il ricordo di Giulia, l’autore si rivolge in particolare ai genitori, alle scuole e alle istituzioni, invitando a costruire relazioni fondate sull’empatia e sul rispetto reciproco.

A Gavorrano l’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali della sindaca Stefania Ulivieri e dell’assessore alla Legalità Massimo Borghi. A dialogare con Cecchettin sarà la giornalista Lina Senserini. È annunciata anche la presenza della vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop.

L’iniziativa è promossa nell’ambito delle attività di sensibilizzazione “No alla violenza sulle donne”, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in un momento di ascolto e riflessione su un tema che continua a richiedere attenzione e impegno condiviso.

L’appuntamento è aperto a tutti.