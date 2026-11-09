GROSSETO – Da oggi, lunedì 9 novembre, cambiano gli orari degli Ispettorati micologici della Asl Toscana sud est, il servizio a cui i cittadini possono rivolgersi per far controllare i funghi raccolti prima di consumarli.
In ogni provincia il controllo avviene in due modi. Nelle sedi principali si accede liberamente, senza prenotazione, nei giorni e negli orari indicati. Nelle altre sedi si riceve solo su appuntamento: basta chiamare il numero dedicato, l’operatore trasmetterà il recapito al micologo, che ricontatterà l’utente per fissare l’appuntamento.
Provincia di Grosseto
Ad accesso libero:
- Grosseto, Centro direzionale Villa Pizzetti, viale Cimabue 109: lunedì dalle 11 alle 13.
Su appuntamento al numero 0564 485920, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12:
- Arcidosso, Distretto sanitario, via degli Olmi;
- Massa Marittima, Distretto sanitario, viale Risorgimento;
- Follonica, Distretto sanitario, viale Europa;
- Manciano, Distretto sanitario, piazza P. Aldi 1;
- Orbetello, sede del Dipartimento di Prevenzione, via Don Carlo Steeb.
La Asl Toscana sud est ricorda che il controllo da parte del micologo è il modo più sicuro per evitare intossicazioni: i funghi raccolti non vanno mai consumati, né regalati, senza essere stati prima verificati da un esperto.
Per tutte le informazioni consultare il sito aziendale: https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-e-strutture/sanita-pubblica-veterinaria-e-sicurezza-alimentare/ispettorato-micologico/sportello-micologico