GROSSETO – Tre locali da affittare nel centro urbano di Grosseto, con canoni mensili a partire da 72 euro. L’Edilizia Provinciale Grossetana (Epg) ha pubblicato un bando per la locazione di tre immobili di sua proprietà, due situati in via Senese e uno in via Bonghi. Tra gli spazi disponibili ci sono anche i locali che in passato hanno ospitato un’edicola e una tabaccheria.

L’assegnazione avverrà attraverso un’asta pubblica, con offerte economiche che dovranno essere superiori agli importi indicati nel bando. C’è tempo fino alle 13.30 di lunedì 30 novembre per presentare la propria proposta.

I tre immobili disponibili

Il primo locale si trova in via Senese 119/a. Si tratta di un piccolo spazio commerciale, utilizzato per decenni come edicola, con una superficie utile di circa 11 metri quadrati e una superficie commerciale di 16 metri quadrati. Il canone di partenza è di 108 euro mensili più Iva. L’immobile potrà ospitare attività commerciali, purché non rumorose, moleste o nocive.

Sempre in via Senese, al civico 119/b, è disponibile un secondo immobile di dimensioni simili: circa 10 metri quadrati utili e 16 commerciali. In questo caso la destinazione prevista è quella di magazzino o deposito, con un affitto a base d’asta di 72 euro al mese oltre Iva.

Il terzo spazio si trova invece in via Bonghi 15, dove in passato era presente una tabaccheria. È il più grande dei tre immobili, con una superficie utile di circa 63 metri quadrati e una superficie commerciale indicata nel bando di 50 metri quadrati. La destinazione è commerciale e il canone mensile parte da 320 euro più Iva.

Come partecipare al bando

La procedura è aperta sia ai privati sia alle attività economiche. Possono presentare un’offerta le persone fisiche, le imprese individuali, le società commerciali e le cooperative che rispettano i requisiti stabiliti nell’avviso pubblico.

Ogni proposta dovrà riguardare un solo immobile: non sarà quindi possibile partecipare con un’offerta unica per più locali. Inoltre, saranno accettate soltanto offerte al rialzo rispetto ai canoni mensili indicati.

La documentazione dovrà essere consegnata alla sede dell’Edilizia Provinciale Grossetana, in via Arno 2 a Grosseto, entro le 13.30 del 30 novembre.

Sono previste diverse modalità di invio: raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere, corriere oppure consegna a mano all’Ufficio Protocollo. In ogni caso sarà determinante la data di effettiva ricezione del plico, non quella della spedizione.

Possibile visitare i locali prima dell’offerta

Chi è interessato potrà richiedere un sopralluogo per verificare le caratteristiche e le condizioni degli immobili.

Per informazioni e appuntamenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Inquilinato di Epg, contattando Andrea Pieroni al numero 0564 423411. Le visite potranno essere effettuate nei giorni feriali, escluso il sabato.