GROSSETO – Due vittorie e due sconfitte per le formazioni giovanili nello scorso fine settimana. Bel successo degli Under 15 che chiudono il discorso con il Prato A con un netto 5-1. Sul doppio vantaggio grazie a Barracani e Sensi nel giro di cinque minuti, i biancorossi sono andati al riposo sul 2-1, dopo il gol di Paccosi. Nella ripresa il quintetto di Franco Polverini ha legittimato il successo grazie ai centri di Barracani e alla doppietta di Nicholas Bacci.

U15, Cp Grosseto-Prato 5-1

C.P. GROSSETO: Mori; Bacci (2), Alice Sorbo, Gabriele Sorbo, Bordan, Ugas, Barracani (2), Sensi (1). All. Franco Polverini.

STARTIT PRATO A: Geraci; Paccosi (1), Bendoni, Mazzoni, Santiccioli. All. Oscar Barbani.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli.

Forte dei Marmi troppo forte e la giovanissima formazione Under 11 si arrende nettamente sulla pista amica. Il pesante risultato finale è stato condizionato soprattutto da un primo tempo in cui gli ospiti hanno gonfiato la rete biancorossa ben undici volte. Nella ripresa il tecnico Franco Polverini ha sistemato la difesa e gli ospiti sono andati a segno solo altre cinque volte; in gran forma Nicola Giovannetti, autore di nove centri.

U11, Cp Grosseto-Forte dei Marmi 0-16

C.P. GROSSETO: Nugnes; Bonaventura, Chiaramonti, Colitta, Rossi, Pieri, Massimo. All. Franco Polverini.

FORTE DEI MARMI: Santarcangelo; Giovannetti (9), Zella, Giannoni Polacci (2), De Pasquale, Binelli (2), Stefani (3). All. Alessandro Barsi.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

Stesso rivale ma esito diverso per gli Under 13, che fanno registrare la bella vittoria per 8-4 contro il Forte dei Marmi al termine di una gara dagli interessanti contenuti tecnici. Dopo il botta e risposta iniziale tra Marinoni (a segno al 5′) e Lari (12′), il match ha visto i biancorossi di Paghi prendere in mano le redini nel finale di primo tempo, grazie ad Alessandro Marinoni e Crudo. Nella ripresa i versiliesi si sono rifatti subito sotto, ma il Circolo Pattinatori ha reagito, portando a casa la terza vittoria consecutiva.

U13, Cp Grosseto-Versilia Forte 8-4

C.P. GROSSETO: Nugnes, Bianchi; Capecchi, Mantovani (2), Crudo (1), Marinoni (4), Spinosa (1), Antonelli. All. Stefano Paghi.

FORTE DEI MARMI: Gassano, Santarcangelo; Giovannetti (1), Stagi (1), Ginebri, Giannoni Polacci, Da Prato, Lari (1). All. Alessandro Barsi.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

Fumata nera per gli Under 17 nel derby con il Castiglione (nelle foto, due momenti del match). Un duello che si è risolto praticamente nel primo tempo, con i biancocelesti locali avanti 6-2 e i ragazzi di Mariotti che hanno comunque risposto con Leonardo Boni a metà primo tempo e con Alessio Tonini al 9′. La formazione di Bracali ha poi aumentato il ritmo e chiuso la difesa, non concedendo più niente ai pur volenterosi grossetani. La Scala Castiglione sale a 15 punti con cinque successi di fila, il Grosseto rimane al quarto posto con sei.

U17, La Scala Castiglione-Cp Grosseto 9-2.

LA SCALA CASTIGLIONE: Asta, De Salvatore; Rosadini, Bagnoli (1), Bechini, Turbanti (3), Bacci, Sforzi (1), Giabbani (1), Diego Bracali (3). All. Massimo Bracali.

C.P. GROSSETO: Conti, D’Agostino; Tonini (1), Alexander Convertiti Mann, Boni (1), Civitarese, Sensi. All. Massimo Mariotti.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli di Grosseto.