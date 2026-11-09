ORBETELLO – Nessuna volontà di alimentare uno scontro, ma alcuni chiarimenti necessari. Confesercenti Grosseto ha risposto alle dichiarazioni del sindaco Andrea Casamenti e dell’assessora al Turismo Maddalena Ottali sui risultati dell’edizione 2026 di «Maremma & Turismo», il monitoraggio promosso dall’associazione e giunto alla quarta edizione. «Senza alcuna intenzione di alimentare una contrapposizione – precisano da Confesercenti Grosseto – che non sarebbe utile né alle imprese né al territorio».

Che cos’è il monitoraggio

L’associazione ricorda che «Maremma & Turismo» non è mai stato presentato come un’indagine statistica rappresentativa di tutte le imprese né come una rilevazione ufficiale dei flussi turistici o dei risultati economici del comparto. Le percentuali pubblicate esprimono le valutazioni degli operatori che hanno scelto volontariamente di rispondere al questionario. Nell’analisi, spiegano da Confesercenti Grosseto, si è tenuto conto anche della riconducibilità delle risposte ad attività economiche identificabili e localizzate nei territori interessati, distinguendole da quelle anonime.

Un eventuale limite di rappresentatività segnalato dagli amministratori, sottolinea l’associazione, non significa che i dati siano stati falsificati o alterati: i risultati corrispondono alle risposte effettivamente raccolte e vanno letti come un segnale proveniente da una parte del tessuto economico, utile ad aprire un confronto e non a emettere sentenze su un territorio o su un’amministrazione.

Il ruolo dell’associazione

Per Confesercenti le critiche degli operatori che hanno partecipato meritano di essere ascoltate e approfondite nel merito. «Il governo di un territorio – osservano – comporta il confronto non soltanto con il consenso, ma anche con le valutazioni critiche e con il dissenso, che sono una componente fisiologica del rapporto tra istituzioni, cittadini e rappresentanze». All’associazione spetta portare all’attenzione delle istituzioni temi e criticità degli associati; alle amministrazioni, confrontarsi sulle questioni e rivendicare, legittimamente, le azioni messe in campo.

Confesercenti precisa inoltre di non avere alcun interesse a danneggiare l’immagine di Orbetello, uno dei territori turistici più importanti della Maremma, dove operano molte imprese associate, e di essere convinta di non averlo fatto, avendo riportato in modo trasparente i risultati. L’obiettivo era raccogliere elementi per costruire proposte da sottoporre nei prossimi mesi alle amministrazioni, alle forze economiche e sociali e, in vista delle elezioni, a tutte le candidature, senza distinzione.

La disponibilità a incontrare sindaco e assessora

L’associazione ribadisce la piena disponibilità a incontrare Casamenti e Ottali per approfondire risultati e metodologia e soprattutto per discutere di promozione, destagionalizzazione, incoming, mobilità, servizi al turista, utilizzo dell’imposta di soggiorno e rapporto tra flussi turistici e reale ricaduta economica sulle imprese.

Confesercenti richiama poi due precedenti. Sull’aumento dell’imposta di soggiorno aveva espresso una posizione critica, non sulla facoltà del Comune di decidere, ma sulla mancanza di un preventivo percorso di concertazione con le rappresentanze delle imprese, senza ricevere riscontro. Analoga situazione, ricorda l’associazione, per la richiesta di valutare una modifica del regolamento comunale su feste e sagre, tema su cui Confesercenti ha avviato negli anni percorsi di confronto con altri comuni costieri della provincia e, più recentemente, con il Comune di Grosseto. Richiamare questi episodi, precisa, non significa riaprire vecchie contrapposizioni, ma mostrare quanto un rapporto stabile di concertazione possa prevenire incomprensioni e costruire politiche più condivise.

«Per noi il punto centrale rimane uno solo – concludono da Confesercenti Grosseto –: trasformare le opinioni, anche quelle critiche, in occasioni di confronto e in proposte concrete per rafforzare il turismo e l’economia della Maremma».

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