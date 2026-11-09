GROSETO – Confagricoltura non arretra di fronte agli attacchi strumentali e conferma la propria linea a sostegno dell’agricoltura, della ricerca e dell’innovazione. A ribadirlo è Attilio Tocchi, presidente di Confagricoltura Grosseto, che esprime pieno sostegno al presidente nazionale Massimiliano Giansanti e alla posizione dell’organizzazione.

“Confagricoltura, da oltre un secolo, rappresenta le imprese agricole e lavora per dare loro strumenti e opportunità per affrontare le sfide del futuro. Ricerca scientifica e innovazione sono fondamentali per aumentare la produttività, garantire la sicurezza alimentare e rafforzare la competitività delle aziende”.

Tocchi sottolinea la necessità di affrontare il cambiamento senza preclusioni ideologiche, ma con attenzione alla qualità e alla naturalità delle produzioni. “Non siamo contrari all’innovazione, ma crediamo che debba essere guidata dalla scienza, nel rispetto delle caratteristiche delle produzioni e delle vocazioni dei territori. Le nuove tecniche genomiche, le bioscienze e le tecnologie digitali possono offrire opportunità importanti anche per le aziende della Maremma”.

Il presidente di Confagricoltura Grosseto richiama inoltre il valore della collaborazione tra agricoltura, ricerca, cooperazione e industria, nella prospettiva di rafforzare le filiere e riconoscere il giusto valore al lavoro degli agricoltori.

Sul fronte della condizionalità sociale della Pac, Tocchi ribadisce una posizione netta contro ogni forma di caporalato e sfruttamento, chiedendo però regole europee chiare e omogenee. “La tutela dei lavoratori – aggiunge – è un principio irrinunciabile, ma non possiamo mettere sullo stesso piano lo sfruttamento e un semplice errore amministrativo. Servono norme equilibrate, evitando duplicazioni sanzionatorie e disparità tra gli Stati membri”.

“Il nostro obiettivo – conclude – è difendere le imprese agricole, sostenere l’innovazione e garantire un’agricoltura capace di produrre di più e meglio, senza rinunciare alla qualità e all’identità dei territori”.