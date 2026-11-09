GROSSETO – Per descrivere la povertà a Grosseto don Enzo Capitani, direttore uscente della Caritas diocesana, sceglie l’immagine di una marea che continua a salire. La usa per commentare i dati dei servizi nei primi dieci mesi del 2026. Sono numeri che raccontano un bisogno ancora alto e che, secondo don Capitani, sono destinati a peggiorare, non solo da qui alla fine dell’anno.

Tra gennaio e ottobre la Bottega della solidarietà della Caritas ha registrato 3.997 spese. Vi hanno fatto ricorso 231 famiglie, per un totale di 633 persone, di cui 173 minori. A queste si aggiungono 21 nuclei familiari raggiunti con consegne mensili attraverso le Caritas parrocchiali di Scarlino e Bagno di Gavorrano. Dal 1° gennaio al 3 novembre la mensa ha contato circa 20mila presenze. Il centro psicologico della Caritas segue in questo autunno 15 persone.

Il microcredito offre un dato significativo. Dal 2023 a oggi, attraverso il Fondo di garanzia della Diocesi, sono state erogate 41 pratiche per un totale di 183.500 euro. Le rate già rimborsate ammontano a quasi 111mila euro e solo quattro pratiche risultano in sofferenza. Sette richieste sono state respinte e una è in istruttoria.

C’è poi una povertà che non si vede nel carrello della spesa. Il centro psicologico della Caritas, con le sue psicologhe volontarie, segue 15 persone. Per molte di loro la fatica economica si intreccia con quella interiore, e chiedere aiuto è già un primo passo.

Prosegue anche l’impegno dell’area giustizia. Nel 2026 sono attivi 9 percorsi di pena alternativa, cioè lavori di pubblica utilità o messa alla prova per reati di minore entità, svolti attraverso il volontariato. Altri 11 si sono conclusi e 10 sono in attesa di programma. In carcere i volontari hanno svolto 12 colloqui di sostegno, 25 consegne di vestiario e 3 accompagnamenti esterni di detenuti in permesso premio. Nella canonica di Giuncarico la Caritas segue con visite settimanali due persone agli arresti domiciliari.

“In questi quattordici anni la povertà è stata, ed è ancora, una marea che si innalza – osserva don Capitani. Il nostro territorio costiero ce lo insegna: come il mare erode la sabbia del litorale, e allora bisogna fare il ripascimento, così la povertà sta erodendo il tessuto sociale. Occorre partire da una consapevolezza: la povertà non riguarda poche persone o pochi comuni, ma una maggioranza silenziosa, che alza la voce solo quando trova immobilismo, mancanza di ascolto, superficialità. Ha bisogno di risposte concrete. Per questo tutte le istituzioni, laiche, religiose e civili, devono avere un unico obiettivo, il bene comune della nostra comunità”.

Il direttore uscente richiama poi il territorio alla propria responsabilità. “È vero che i bilanci dello Stato sono quello che sono. Ma a noi qui a Grosseto è chiesta una cosa sola: che cosa fai per i tuoi 80mila abitanti? Una domanda che interpella tutti ed ognuno. Non si può scaricare sempre la responsabilità su altri livelli. Se ci si mette insieme e si affronta comunitariamente la politica del territorio, si risponde a quello che chiede il cittadino in difficoltà: interessati a me, non fare di me un numero qualsiasi su una scheda”.

Il grazie di don Enzo al territorio

«Grazie a tutte le persone che ho incontrato, grazie a tutte le lacrime che ho asciugato e a tutte le mani che ho stretto. Per me non sono mai stati numeri validi per le statistiche, ma persone portatrici di un dramma che ho condiviso o che ho consolato.

Grazie a tutte le istituzioni civili con cui ho sempre collaborato con una disponibilità totale. Grazie alle forze dell’ordine perché abbiamo cercato di camminare insieme nella valle del disagio. Grazie ai professionisti, medici, infermieri, farmacisti, psicologi, che hanno prestato la loro professione in modo gratuita.

Grazie a tutti i grossetani perché quando il bisogno si fa duro sanno aprire il loro cuore e scoprire il tesoro che hanno dentro, la solidarietà. Grazie alla mia chiesa che mi ha permesso tutto questo.

Grazie a tutti i volontari e operatori perché senza di loro nulla sarebbe stato possibile.

Grazie infine a tutti i benefattori perché hanno avuto fiducia, perché molte cose sono dovute a loro. E adesso ritorno là dove tutto è nato, tra i ragazzi tossicodipendenti e le loro famiglie e tra i progetti dell’altra città perché non si danno dimissioni dalla storia dell’umanità ma con essa si condivide tutta la vita credendo nella sua possibilità di salvezza».

Don Enzo Capitani