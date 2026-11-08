MONTIERI – Il vapore geotermico che Enel cede alle reti di teleriscaldamento è più che raddoppiato di prezzo in tre anni. A denunciarlo è il sindaco di Montieri Nicola Verruzzi, che con una nota ha chiesto alla Regione di intervenire subito con un prezzo politico. «È dovere del sistema pubblico, ora più che mai – sostiene Nicola Verruzzi – arginare le enormi speculazioni di questi colossi industriali».

Il paradosso nei territori geotermici

Secondo il sindaco, nei territori della geotermia si sta consumando «un paradosso inaccettabile» ai danni di cittadini, imprese e amministrazioni locali. Da una parte Enel promuove pubblicamente la sostenibilità del teleriscaldamento; dall’altra applica, accusa Nicola Verruzzi, una politica tariffaria predatoria che trasforma una risorsa pubblica locale in una leva di pura speculazione economica.

Negli ultimi tre anni il prezzo di cessione del vapore destinato alle reti di riscaldamento cittadino è cresciuto di oltre il 100%. Per il sindaco è un rincaro insostenibile, che penalizza le economie locali proprio dopo che i Comuni sono stati incentivati e spinti a realizzare infrastrutture di distribuzione complesse e spesso gravose da gestire.

Il rinnovo ventennale senza gara

A rendere più grave la situazione, spiega Nicola Verruzzi, è il momento in cui scatta l’escalation tariffaria: a ridosso del rinnovo delle concessioni geotermiche, che ha garantito a Enel lo sfruttamento industriale della risorsa per altri 20 anni, in regime di fatto di privativa e senza procedure concorrenziali di gara. «Chi estrae valore dal sottosuolo toscano in condizione di monopolio – afferma il sindaco – non può scaricare rincari speculativi sulle stesse comunità che sostengono il carico ambientale e territoriale delle centrali».

Le richieste alla Regione

Di fronte a quella che definisce un’emergenza, il sindaco chiede alla Regione di agire con immediatezza e fermezza. La prima richiesta è un intervento normativo vincolante: una legge che definisca e imponga un prezzo politico del vapore geotermico ceduto ai teleriscaldamenti civili e produttivi. La seconda è il riconoscimento della fornitura di calore a costo calmierato come forma primaria e irrinunciabile di compensazione sociale, economica e ambientale dovuta ai territori che custodiscono la risorsa. La terza riguarda la tutela di famiglie e imprese.

«La risorsa geotermica appartiene al territorio – conclude Nicola Verruzzi – e la transizione ecologica non può tradursi in una rendita di posizione a vantaggio del gestore e a danno delle popolazioni locali».

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