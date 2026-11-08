GROSSETO – Seconda battuta d’arresto in campionato per il Grosseto, che cade al Carlo Zecchini 4-1 per mano dell’inseguitrice Pescara (foto di Paolo Orlando). Nella tredicesima giornata gli abruzzesi spolverano il blasone e mettono sotto i torelli grazie ad una ripresa spietata.

Nel primo tempo va a segno Mastroianni poco dopo la mezz’ora, ma il Var annulla. Ben più movimentata la ripresa, con l’uno-due al 5′ e al 7′ di Erradi e Parigi. Pochi minuti e i biancorossi accorciano le distanze con Gaddini. Un’occasione di peso per entrambe, più il legno scheggiato nel finale dai locali che non agganciano il pari. Allo scadere ancora Pescara, con il nuovo entrato Milan che firma il gol della sicurezza.

In classifica il Grifone rimane al terzo posto, ma vede più lontane le prime due Spezia e Ravenna e con gli uomini di Busce ad un solo punto di distanza.

GROSSETO: Marcu, Damiani, Mastroianni, Fiorini, Ampollini, Brenna, Gaddini, Andreoli, Mannelli, Fabri, Pitti. A disposizione: Cabella, Menicucci, Sabattini, Cerretelli, Fiorani, Montini, Bellini, Alfani, Fantacci, Ciraudo, Tosi, Lorenzelli, Amedeo, Hasani, Della MoraAll. Indiani.

PESCARA: Fiorillo, Capellini, Meazzi, Graziani, Inglese, Valzania, Donati, Erradi, Motta, Nardin, Parigi. A disposizione: Saio, Fonassi, La Barba, Altare, Gatto, Milan, Ferraris, Guccione, Vitali, Zeppieri. All. Busce.

ARBITRO: Striamo di Salerno; assistenti Tesi di Padova e Galasso di Torino.

MARCATORI: 5′ st Erradi, 7′ st Parigi, 10′ st Gaddini, 45′ st Milan.

NOTE: ammoniti Fiorani, Fiorini, Donati, Brenna.