CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Di fronte ad una bella cornice di pubblico, la terza sfida stagionale fra “goraioli” e “pesciaioli” è stata a dir poco scoppiettante, con la divisione della posta frutto di un 4-4 finale che deve per forza soddisfare (foto Elisa Premoli). Nel Follonica di Enrico Mariotti sempre fuori Claudio Bracali, che deve smaltire un problema muscolare; nel Castiglione di Michele Achilli in porta parte titolare Ciupi.

Dopo 5′ la sblocca Tabarelli che è lesto in tap-in dopo una corta respinta a mettere dentro l’1-0. Nemmeno 30 secondi è un tocco sul bastone in area di Cabella su Munnè vale il rigore per gli azzurri di casa: Ciupi stoppa il tiro di Francesco Banini dai 5 metri e 40. I biancocelesti castiglionesi reagiscono e pareggiano subito. Cabella dalla sua metà pista scaglia un missile su cui Mugnaini non c’arriva, 1-1. La partita rimane accesa e al 12′ la Blue Factor passa addirittura in vantaggio. Fa tutto da solo e bene Esquibel che taglia in area da sinistra e davanti al portiere non sbaglia, 2-1. Mariotti fa entrare Cabiddu, e l’ex di entrambe le squadre lo ripaga alla grande. Al 18′ ben servito da Davide Banini che scende a sinistra, si fa trovare pronto a centro area e batte Ciupi per il 2-2. Due minuti ci Cabiddu ci riprova dalla distanza, e la pallina si “arrampica” sulla spalla del portiere e lo scavalca per il 3-2. Il Castiglione si schiera in difesa a zona e il tempo si chiude.

Nella ripresa ancora botta e risposta. Appena tre minuti del secondo tempo e il Castiglione pareggia ancora. Amato fa il break a centro pista e sulla ripartenza serve Escobar che gli corre a fianco: l’argentino insacca in diagonale il 3-3. Nemmeno il tempo di gioire in casa castiglionese che il break a centro pista lo fa Munnè: lo spagnolo va centralmente e batte Ciupi sotto le gambe, 4-3. Al 7′ però arriva forse il gol più bello di serata. Cabella serve sullo scatto Esquibel che taglia ancora da sinistra in area e batte nuovamente Mugnaini per il 4-4. Il Follonica con Dadda Banini non sfrutta la punizione del 10° fallo del Castiglione a 4′ minuti dalla sirena, Ciupi ferma il capitano azzurro. Escobar impegna nell’ultima azione Mugnaini che deve volare per fermare il fendente.

Un pari divertente e mercoledì Castiglione che attende al Casa Mora l’Azzurra Novara mentre il Follonica osserverà il turno di riposo.

A1, Innocenti Costruzioni Follonica-Blue Factor Castiglione 4-4

INNOCENTI COSTR. FOLLONICA: Marco Mugnaini, (Alessandro Grossi); Davide Banini, Lucas Ezequiel Tabarelli Lobos, Francisco Alejandro Mas Paez, Francesco Banini, Jan Munnè Mas, Alberto Cabiddu, Gabriele Talarico, Francesco Margheriti. All. Enrico Mariotti.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Rafello Ciupi, (Michael Saitta); Samuel Amato, Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel, Fernandez, Alex Raffaelli, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Michele Achilli.

ARBITRI: Paolo Moresco e Davide Marcolin di Vicenza.

RETI: pt (3-2) 5’08 Tabarelli (F), 6’13 Cabella (C), 12’59 Esquibel (C), 18’52 e 20’59 Cabiddu (F); st 3’08 Escobar (C), 3’32 Munnè (F), 7’20 Esquibel (C).